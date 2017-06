Žďár zarůstá trávou, sekáči nestíhají

Žďár nad Sázavou – Stížnostmi na neposečené trávníky v různých částech města bombardují žďárskou radnici nespokojení obyvatelé.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Pražská společnost GFP, která loni vyhrála ve výběrovém řízení na nového dodavatele této služby, nestíhá. Původně měla být tráva v celém městě posekaná do poloviny června a plochy I. a II. intenzitní třídy dokonce dvakrát, ale k tomu však nedošlo.

„Máme sice jisté pochopení, že firma je ve městě prvním rokem a nezná ještě přesně místopis. Je třeba si ale uvědomit, že sečení probíhá na 120 hektarech, a my nebudeme slevovat z toho, aby sečení probíhalo v dohodnutém termínu a v kvalitě, kterou občané očekávají,“ konstatoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil s tím, že firma se zavázala, že věc bude řešit.

S dodavatelem služby se město po zpoždění opět domluvilo na přesném harmonogramu prací, kdy do 20. června mělo být dokončeno sekání v zastavěných částech města, do 30. června pak ostatních ploch, které jsou zařazené do čtvrté třídy intenzity. Za předpokladu, že se situace do konce června zásadně nezlepší, radnice je připravená přistoupit k postihům vyplývajícím ze smlouvy. „Jedná se o finanční sankce, v krajním případě odstoupení od smlouvy,“ uvedl starosta.

Společnost GFP servise Žďárskému deníku sice přislíbila aktuální komentář ke stavu sečení, nicméně v úterý se jednatel firmy Igor Kotzmanm omluvil, že vyjádření z důvodu pracovní vytíženosti není schopen v dohodnutém termínu poskytnout. Zpoždění sečení mimo jiné přičítá i dlouhé zimě, a tedy i pozdějšímu začátku prací. „Děláme až do večera, takže už nezbývá čas chystat vyjádření. Snažíme se plnit termíny, které jsou nesmyslné, aby bylo posečeno. K situaci se vyjádříme, až posečeme,“ informoval v úterý dopoledne jednatel firmy GFP service Igor Kotzmann. Radní se budou stavem zelených ploch ve městě opět zabývat 26. června.

Firma GFP service v loňském roce zvítězila ve výběrovém řízení na nového dodavatele sečení městské zeleně, ke kterému radnice přistoupila z důvodu prověření tržní ceny této služby. Společnost žďárské radnici nabídla cenu, která byla u jednotlivých intenzitních tříd údržby až o padesát procent nižší než u předchozího dodavatele.

Aktuálně však Žďár zarůstá trávou a obyvatelé svými komentáři zásobují úřad, elektronickou dotazovnu i sociální sítě. Zlobí se zejména rodiče malých dětí a alergici. „Přerostlá tráva je plná klíšťat, úplně stačí, kolik jich denně přinese pes. Děti si už hrají jenom na zahradě, tu máme posekanou,“ řekla Věra Moučková ze Žďáru nad Sázavou. „U nás letos začali sekat brzy, už v polovině května, a řekla bych, že to dělali dost pečlivě. Jenže tráva zase dorůstá, a kdo ví, kdy se k nám sekáči opět dostanou,“ poznamenala jedna z obyvatelek žďárské Revoluční ulice.