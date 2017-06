Žďár bude opět povýšen na město

Žďár nad Sázavou – Tradiční Den Žďáru bude tentokrát o něco slavnostnější. 11. června 2017 totiž uplyne 410 let od chvíle, kdy kardinál Ditrichštejn povýšil Žďár na město.

„Trochu se vrátíme o deset let zpět, kdy Žďárem procházel historický průvod. V podobném rytmu bychom chtěli zahájit Den Žďáru i tuto sobotu,“ uvedl žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Ještě před samotným slavnostním dnem se ale místní i návštěvníci mohou těšit na páteční koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde zazní Bachovy duchovní kantáty a na Muzejní noc, kterou připravuje Regionální muzeum. „Muzejní noc začíná v 8 hodin večer a končí o půlnoci. Návštěvníci se během ní setkají s nejrůznějšími postavami známými z dějin Žďáru. Všechno začíná přímo v muzejní budově, kde příchozí obdrží mapku a veškeré potřebné informace,“ informoval muzejník Stanislav Mikule. „Muzejní noc připravil také žďárský zámek,“ doplnil Zdeněk Navrátil.

Hlavní program Dne Žďáru odstartuje v sobotu ráno. „V 10 hodin vyjde slavnostní průvod z ulice Sadová. Půjde přes pěší zónu na náměstí Republiky, kde budou slavnosti oficiálně zahájeny. Přítomen bude i kardinál Ditrichštejn, který opět předá městská práva a povýší Žďár na město,“ prozradil Zdeněk Navrátil.

Hlavní scény se otevřou na dvou místech. Na náměstí Republiky, které bude pro automobilovou dopravu po celý den uzavřené a na na Farských humnech. Druhá zmíněná lokalita bude kompletně zasvěcena historii. Zazní dobová hudba, propuknou šermířské šarvátky a připomenuty budou i příběhy z dávných časů.

Centrum města se zaměří zejména na nejmenší návštěvníky. Těšit se mohou na prolézání tunelem, oblékání panenek do dobových kostýmů a další aktivity. Jedno ze stanovišť na náměstí Republiky bude patřit i Městské policii, která nabídne dovednostní soutěže a dobové hry pro děti.

Otevřena bude i věž kostela svatého Prokopa. Po Pilské nádrži se budou pro změnu prohánět Dračí lodě. „A k oslavám se přidalo také Modelové království, které tentokrát nabízí dětem do 15 let vstup zdarma," připomenul další lákadlo Zdeněk Navrátil.

Den Žďáru ale nezapomíná ani na duchovní stránku. V poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře se uskuteční v 16.30 mše svatá za živé a zemřelé obyvatele města. „A od 17.30 tam budou mít obyvatelé města volný vstup s komentovanou prohlídkou," doplnil starosta.

Součástí slavnosti jsou také nejrůznější výstavy. Nejlepší práce dětí z mateřských škol představí Stará radnice. Knihovna Matěje Josefa Sychry zase nabídne výstavu Putování za Santinim, která přiblíží nejvýznamnější stavby geniálního architekta.

Sobotní Den Žďáru doplní nedělní akce. „Od 14 hodin u Votoupalova rybníka mezi Žďárem a Novým Veselím slavnostně otevřeme novou cyklotrasu. Bude to i s opékáním špekáčků," sdělil starosta.

Den Žďáru:

Pátek 9. června

19.30 CZECH ENSEMBLE BAROQUE, Johan Sebastian Bach, bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše

20.00 – 24.00 MUZEJNÍ NOC, Od kolonisty k měšťanovi, regionální muzeum a okolí

20.00 – 24.00 MUZEJNÍ NOC, Hvězda jako symbol Santiniho, zámek Žďár nad Sázavou

Sobota 10. června

10.00 slavnostní průvod historický i soudobý (ulice Sadová, pěší zóna, náměstí Republiky)

náměstí Republiky, pódium:

10.30 otevření slavností, 11.35 ZŠ Komenského 6, hra na velké africké bubny DJEMBE, 13.45 folklorní soubory Bystřinka, Kamínek, Rozmarýnek, Studánka a Horácká muzika, 15.00 pěvecký sbor Svatopluk, 16.00 REVOCK, 17.00 SCAR INDUSTRY, 18.15 KAREL NA NÁKUPECH, 19.15 JONAS & THE WHALE, 21.00 BUTY.

Farská humna, historický program:

12.00 dobová hudba Weytora – I. part, 12.30 sokolník, 13.00 šermířské šarvátky Flamberg, 13.30 divadlo eMillion, 14.00 dobová hudba Weytora – II. part, 14.30 rytíř a jeho kůň, 15.00 příběhy z dávných časů – historický šerm Flamberg, 15.30 sokolník, 16.00 divadlo eMillion, 16.30 historický šerm TAS, 17.00 dobová hudba Weytora – III. part.

hřiště za sokolovnou:

10.00 – 14.00 Active – SVČ – koloběžky a kola, prezentace sportovních oddílů – Basketbalový klub Žďár n. S., FC ŽĎAS Žďár n. S., TJ Žďár n. S. – moderní ymnastika, UNITOP SKP Žďár n. S. – orientační běh, OREL jednota Žďár n. S. – judo, spinning, TRX

kostel sv. Prokopa: 13.00 – 20.00 přístupná věž

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Zelená hora: 16.30 mše svatá za živé a zemřelé obyvatele města a za požehnání pro celé město, celebruje V. V. Záleský

17.30 – 18.00 volný vstup pro obyvatele města s komentovanou prohlídkou

Modelové království:

10.00 – 17.00 děti do 15 let vstup zdarma

pěší zóna:

10.00 – 17.00 KoresponDance 2017, prezentace spolku SE.S.TA a Muzea nové generace, krátké taneční ateliéry

Dračí Pilák:

9.00 – 19.00 závody dračích lodí na Pilské nádrži

Neděle 11. června

14.00 – 16.00 otevření cyklostezky Žďár nad Sázavou – Nové Veselí

* výběr z programu, www.zdarns.cz