Zájem o Férovou snídani roste.

Žďár nad Sázavou - V sobotu 13. května se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční piknikový happening Férová snídaně.

Ten má za cíl podpořit regionální producenty potravin a zvýšit zájem o jejich výrobky. Podporuje také fairtradové pěstitele po celém světě. Obyvatelé Žďáru budou mít možnost zúčastnit se akce již potřetí. O pikniku se rozpovídala jeho organizátorka Eva Wasserbauerová.



Proč jste se rozhodla přivést happening Férová snídaně i do Žďáru?



Sama se zajímám o zdravou stravu a není mi jedno, co jím a v jaké kvalitě. Proto jsem se rozhodla za pomoci přátel tyto akce pořádat. Letos se snídaně uskuteční již potřetí a jsem ráda, že s každým rokem roste počet účastníků.



Má akce celostátní přesah?



Žďár bude letos jedním z více než stovky míst po republice, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele a pěstitelky, jejichž plodiny se dostávají na jejich stůl. Akce se koná v Česku již posedmé, a to vždy na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.



Jste v kontaktu s místními pěstiteli?



S místními prodejci oficiálně nijak nespolupracuji, ale v jejich činnosti je aktivně podporuji právě koupí jejich výrobků. Například pravidelně odebíráme zeleninové bedýnky od Pavla Šimůnka z Budče, neobejdeme se bez mléčných výrobků Františka Němce z Netína, nově jsme objevili bio hovězí maso od Konvalinků z Roženeckých pasek, vajíčka máme jedině od babičky a ráda navštěvuji žďárské farmářské trhy, kdy vždy odcházím s plným košíkem pochutin a dobrot.



Jak se lidé mohou více dozvědět o fair trade a férových produktech?



Je potřeba být zvídaví, ptát se a chtít vědět. Díky internetu se lidé mohou o fair trade dozvědět mnohé sami. Povědomí o fair trade se ale snažíme zvyšovat i na pikniku rozdáváním letáčků a také pořádáním vědomostního kvízu. Podrobné informace k letošní snídani i o fair trade jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.Ferovasnidane.cz či na Facebooku.



Jak hodnotíte chování českých spotřebitelů?



Myslím si, že se v dnešní době situace nákupu lokálních produktů v mnohém zlepšila. Nejen ve větších městech, ale také zde ve Žďáře. Ať už za to může vyšší povědomí spotřebitelů o složení potravin či stále sílící trend zdravého životního stylu.



Myslíte si, že se zákazníci stále rozhodují převážně podle ceny a volí levnější alternativy před dražšími lokálními produkty?



Bohužel, za kvalitu se platí více, je to tak. Domnívám se ale, že to již Češi akceptují. Hlavně je důležité se při nákupu zamyslet – opravdu potřebujeme tolik? Tolik jídla na víkend, že nákupní vozík v supermarketu praská ve švech? Kolik jídla denně stačí k životu pracujícímu člověku v Indii či Africe? Když si uvědomíme, že je pro nás důležitější kvalita nad kvantitou, nebude nás to stát tolik peněz. Navíc svým výběrem ovlivňujeme nabídku.

Piknik Férová snídaně se uskuteční v sobotu 13. května ve Žďáře nad Sázavou na Farských humnech. Začátek akce je v 9 hodin. V případě deštivého počasí se účastníci přesunou do Městské knihovny Matěje Josefa Sychry. Piknik potrvá do 12 hodin. Organizátoři si pro letošní ročník nachystali jednu novinku. Účastníci budou soutěžit o nejchutnější pokrm. Pro děti připraví fairtradové omalovánky a vědomostní kvíz.



Co je férová snídaně?

Férová snídaně NaZemi je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. V roce 2016 snídalo 6500 lidí na 161 místech České republiky.



Co je to fair trade?

Fair trade dává pěstitelům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají za své kakao nebo kávu spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. Fairtradový výrobek poznáte například podle certifikační známky Fairtrade®.

