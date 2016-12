Za miliony korun Žďár do léta opraví interiér kina Vysočina

Žďár nad Sázavou - Žďárská radnice připravuje na příští rok rekonstrukci vnitřních prostor Kina Vysočina. Její součástí bude i výměna sedaček, vytvoření bezbariérových vstupů pro návštěvníky a rovněž rekonstrukce staré elektroinstalace.

Kino Vysočina bylo otevřeno v září 1963, a tehdy bylo naprostou špičkou co do technologického vybavení, přizpůsobení akustiky i rozložení prostorů pro promítání. Po více než padesáti letech provozu ale potřebuje modernizaci.Foto: Deník/Martina Lorencová

Na investiční akci s předpokládanými náklady 14,4 milionu korun město vybírá dodavatele. Vyčleněná finanční částka obsahuje také třicetiprocentní rezervu na případné vícepráce. Vedení města počítá s tím, že ve výběrovém řízení na dodavatele stavby cena klesne pod deset milionů korun.

„Stavební práce by podle předpokladu měly probíhat od února do konce května," vyjádřil se starosta Žďáru Zdeněk Navrátil. V červnu by tak měli diváci přebudované vnitřní prostory vyzkoušet poprvé.

Budova žďárského kina je stará více než půl století, promítání v ní bylo zahájeno v roce 1963. „To zásadní, co nás nyní pálí, je elektroinstalace a bezbariérovost. To jsou věci, které musíme udělat," uvedl starosta města.

Další úpravy v kině přispějí k většímu komfortu pro diváky. Po výměně sedaček si budou moci vybrat třeba i boxy se stolečky. Na výměnu sedaček navíc dostalo město dotaci ze Státního fondu kinematografie.

„Jedná se o částku ve výši 350 tisíc korun," informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement. Interiérové vybavení je předběžně vyčísleno na dva miliony korun. Počítá se s tím, že počet míst v kinosále se po přestavbě sníží ze stávajících 417 na 250.

Vnitřní rekonstrukcí objektu se zlepší také sociální zázemí a díky úpravě obložení stěn i akustika v promítacím sále. Retro vzhled interiéru kina Vysočina zůstane i po stavebních úpravách. „Vnitřní styl chceme zachovat, protože je krásný, a není to jenom náš názor," poukázal žďárský starosta Navrátil.