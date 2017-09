Z bítešského chodníku slávy zmizela hvězda Martiny Sáblíkové

Velká Bíteš – Z chodníku slávy ve Velké Bíteši zmizela mosazná hvězda věnovaná žďárské rychlobruslařské šampionce Martině Sáblíkové. Ukradena byla pouze samotná hvězda se jménem sportovkyně a nápisem Za bezkonkurenční práci s noži, kamenný podklad zůstal na místě.

K činu došlo v noci z pátka na sobotu. V tuto dobu se v restauraci U Raušů, před níž se chodník slávy nachází, konala narozeninová oslava populárního českého zpěváka Petra Bendeho.

Bende ve městě koncertoval v rámci tradičních bítešských hodů. „Jelikož se nyní už v restauracích nekouří, chodil každou chvíli někdo ven před podnik si zakouřit. Také na náměstí bylo díky hodům hodně živo. Jsem tedy dost překvapený, že se někdo za takovýchto okolností rozhodl hvězdu ukrást,“ nechal se slyšet Jiří Rauš, majitel restaurace U Raušů. Ještě ve dvě hodiny ráno byla podle něj na svém místě, v půl třetí už po ní zbyla jenom díra v kamenném podkladu.

Za krádeží by podle kamerových záznamů z inkriminované doby mohla stát skupina mladíků. „Procházeli okolo a jeden z nich, který měl na hlavě kapuci, se k ní sklonil a pak i přidřepl. Domníváme se, že by mohlo jít o pachatele,“ uvedl Jiří Rauš s tím, že událost hned oznámili policii a zatím čekají, jak pátrání po zloději dopadne. „Případem se stále zabýváme, šetříme jej nyní jako trestný čin,“ vyjádřila se žďárská policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Hvězdu Martiny Sáblíkové zasadili do chodníku ve Velké Bíteši v roce 2008. „Starší hvězdy průběžně udržujeme a podle potřeby i rekonstruujeme. Mohlo se ale stát, že během těch let vznikla mezi kamenem a kovem škvíra od vypadaného silikonového tmelu. Toho zřejmě pachatel využil a nějakým ostrým předmětem, možná nožem, hvězdu vyloupl,“ domnívá se Jiří Rauš. Díra po odcizené cennosti ale v chodníku dlouho nezůstane. Pokud se nepovede vypátrat hvězdu původní, plánuje Jiří Rauš umístit na její místo co nejdříve náhradu.

Krádež se stala jenom den před křtem zatím posledního, čtyřiadvacátého přírůstku do chodníku slávy. V neděli 10. září tam totiž přibylo jméno českého tenisového reprezentanta Radka Štěpánka.

Hvězdy tvoří místní rytec a grafik Stanislav Mihal. Dlaždice jsou vyrobeny z ušlechtilého kamene. Do něj je pak zasazena mosazná hvězda s vyrytým nápisem. Osobnostem hvězdy uděluje Velkobítešská akademie slávy, vždy pouze jednu ročně. „Výjimečně lze udělit za rok ještě jednu mimořádnou hvězdu,“ doplnil Jiří Rauš.

Mezi držiteli bítešských hvězd je už řada slavných sportovců, zpěváků a dalších osobností, namátkou například Lukáš Krpálek, Karel Gott, Kateřina Neumannová, Waldemar Matuška, bratři Pospíšilové, Helena Vondráčková, kapela Elán, Lucie Bílá nebo hokejový trenér Ivan Hlinka. Právě jeho hvězdu se už v minulosti zloděj pokusil ukrást. To se mu však tehdy nepovedlo - zůstal po něm jen oštípaný kámen a odstraněné dlažební kostky okolo něj.