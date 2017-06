Významné výročí ve Svratce slaví město i hasiči

Svratka (Žďársko) 20. června - Letošek je jubilejní pro Svratku i místní hasičský sbor, jenž vznikl před 140 lety. O deset let více uplynulo od doby, kdy přípis tehdejšího okresního úřadu v Hlinsku Svrateckým oznamoval, že „… jeho c. k. apoštolské veličenstvo, císař pán ráčil s nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. července 1867 městečko Svratku v okrese Hlinském, kraji Chrudimském k městu co nejmilostivěji povýšiti…"

dnes 10:15 SDÍLEJ:

3 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Jan Vokál. Královéhradecký biskup Jan Vokál se v sobotu 8. července zúčastní ve Svratce slavnostní mše.Foto: Deník / Plíhal Libor

Svratka ale už dříve městem byla, nyní tedy vlastně slaví 150. výročí, co má městská práva zpět. A 6. července začnou také letošní místní oslavy. „Bude otevřena výstava obrazů Jana Odvárky,“ připomněl místostarosta Martin Mudroch. V pátek jsou na programu hudební koncerty Jaroslava Uhlíře a skupiny Katapult, v sobotu řemeslné trhy i vystoupení šermířů a předvádění historických řemesel. Slavnostní mše se v sobotu zúčastní královéhradecký biskup Jan Vokál. Bohoslužbu bude doprovázet chrámový sbor Svatojánek. ČTĚTE TAKÉ: Vrchovina na benefici také představila novou posilu V sobotu odpoledne se přidají k oslavám hasiči, ve škole bude den otevřených dveří, v muzeu bude k vidění bude výstava z historie Svratky. V neděli se ve fotbale utkají svobodní se ženatými a SK Svratka s jedenáctkou internacionálů Slavie Praha. U příležitosti oslav vychází výpravná kniha o dějinách Svratky a kniha Svratecko na starých pohlednicích. Obě publikace budou během oslav k dostání.



Svratečtí hasiči a jejich hosté se sejdou v sobotu ve 12.30 hodin na náměstí Národního povstání. „Položíme také věnec k pomníku padlým,“ zmínil Jiří Cach, starosta Sboru dobrovolných hasičů Svratka. Potom se hasiči vydají na slavnostní pochod s prapory. „Do kroku nám bude hrát dechovka, abychom pochodovali stejně,“ poznamenal s úsměvem Jiří Cach. Slavnostní projev zazní už v hasičské zahradě, hasiči obdrží vyznamenání za svou činnost ve sboru a připravené budou ukázky hasičských dovedností a současné i historické techniky. Své umění ukáže také svratecká hasičská mládež. „Naši nejmenší členové třeba předvedou útok,“ řekl starosta sboru Jiří Cach. Na výstavě techniky své vybavení představí nejen místní hasičská jednotka. „Těší nás, že pozvání k nám přijala řada spřátelených sborů, většinou z okolí, ale přijedou například i hasiči z Mostu. Ti to budou mít nejdál,“ usmál se Jiří Cach. Jednou z atrakcí setkání bude i ukázka práce s funkční historickou koňskou stříkačkou. „Tu přivezou hasiči z Herálce,“ doplnil Cach. Večer se v areálu rozproudí taneční zábava. Provolání ke ctěným občanům, aby se zúčastnili porady o zřízení sboru hasičského, svratečtí radní zveřejnili 11. února 1877. Mělo odezvu, do radnice přišlo pětapadesát občanů, měšťanů a sousedů, a na schůzi bylo jednohlasně usneseno „sbor hasičský v našem městě zříditi“. Dnes má kolem osmdesáti členů. ČTĚTE TAKÉ: První vojnoměstecký křemenáč byl nalezen. Houbař dostane odměnu Nejstarší zpráva o Svratce je z roku 1350, kdy patřila k rychmburskému panství. Když v roce 1392 postupoval Smil z Pardubic a Rychmburka panství Otovi z Bergova a Bočkovi z Poděbrad, vyjmenoval v postupovacím zápise všechny obce panství, mezi nimi i městečko Svratka. V roce 1485, kdy zemský písař Martin z Dobronína do Desk zemských zapsal zboží, jež patřilo ke svratecké rychtě, náležela Svratce všechna městská práva. Roku 1558 bylo rychmburské panství prodáno nejvyššímu sudímu království a hejtmanu chrudimského kraje Zdeňku Berkovi z Dubé a Lipé. Za tohoto vlastníka byl Svratce udělen znak: půlený štít, v jehož levém zlatém poli je černá ostrev o čtyřech pahýlech pokosem položená, v pravém stříbrném poli vyvrácená zelená lípa se sedmi kořeny. Po vydání Obnoveného zřízení zemského v roce 1627 však byly výsadní listiny Svrateckým odňaty. Jako starobylá osada dostala Svratka název podle klikaticí se říčky, jejíž jméno se opakuje ve starých archivních zprávách s různými obměnami. Různě se vykládal i původ a význam. Podle obyčeje slovanského pojmenování řek je nejvýš pravděpodobné, že jméno vzniklo od staročeského slova sworti – vinouti se. Byla to říčka vinoucí se, tedy Swortka, a z toho jazykovými obměnami vzešlo jméno Svratka. ČTĚTE TAKÉ: Kriminalisté překazili vyděračům ze Žďárska plánovanou loupež Koncem 13. století vzniklo rychmburské panství, jehož středem se stal nově zbudovaný hrad Rychmburk. Tím byly dány pevné základy pro osídlení okolního kraje.



Program oslav: čtvrtek 6. 7.

14.00 zahájení výstavy obrazů Jana Odvárky; společenská místnost a obřadní síň v bývalé MŠ



pátek 7. 7.

15.00 koncert Jaroslava Uhlíře, sokolovna

19.00 koncert skupiny Katapult, sportovní areál



sobota 8. 7.

u sokolovny:

od 8.00 řemeslné trhy, předvádění historických řemesel

11.00 a 12.00 vystoupení šermířů ze skupiny Libertas

Příjemnou atmosféru navodí Sdružení přátel Josefíny & Kláska. náměstí:

10.00 slavnostní mše za účasti biskupa královehradeckého Jana Vokála, chrámový sbor Svatojánek

hasičské oslavy - 12.30 příjezd pozvaných hostů na náměstí Národního povstání

13.00 slavnostní pochod hasičů s prapory, dechovka hasičská zahrada:

13.30 slavnostní projev a předání vyznamenání

14.00 ukázky hasičských dovedností a hasičské techniky

18.00 taneční zábava, přehlídka místních kapel (SBK, Rollák, Morana, NaEx, Hudba Praha revival) muzeum:

od 14 hodin výstava z historie Svratky, k nahlédnutí budou i kroniky města – i v neděli 10-12 a 13-16 hodin základní škola:

13.00-16.00 den otevřených dveří



neděle 9. 7.

10.00 fotbalový zápas svobodní vs. ženatí

15.00 fotbalový zápas SK Svratka vs. Stará garda Slavia Praha

Autor: Martina Lorencová