Výtěžek benefičního fotbalového utkání přispěje nemocnici na endoskopii

Nové Město na Moravě – Novou endoskopickou operační věž pro urologické oddělení za přibližně dva miliony korun chtějí získat v novoměstské nemocnici. Při tom jim má pomoci kampaň Koruna pro muže.

Novoměstská nemocnice.Foto: DENÍK/Jiří Marek

„S okresním fotbalovým svazem máme dohodnutou podporu v úvodních domácích zápasech podzimního kola, kdy nám věnují korunu za každého diváka, který zápas navštíví. Máme už příslib od novoměstského klubu SFK Vrchovina, že se do podpory zapojí po dobu celého podzimního kola sezony 2017/2018. V dalších kolech budeme oslovovat ostatní „mužské“ spolky z regionu - hokejisty či třeba golfový klub,“ informoval mluvčí novoměstské nemocnice Petr Hladík.

Součástí kampaně se rovněž stane benefiční fotbalové utkání, které se uskuteční v sobotu 17. června od 14 hodin na stadionu SKF Vrchovina v Novém Městě. „Máme domluvený tým fotbalových internacionálů Ládi Vízka. Do benefičního utkání zapojíme také fotbalový klub Nemocnice Nové Město na Moravě a „staré pány“ z Nového Města. Zápas začne slavnostním výkopem, který provede rychlobruslařka Martina Sáblíková, následně bude mít autogramiádu,“ přiblížil Hladík s tím, že nemocnice připraví doprovodný program.

Půjde o kurz první pomoci, „školu zad“ s fyzioterapeutem, měření zraku či BMI. „Případným dárcům také nabízíme možnost, aby při utkání předali symbolický šek s darem pro nemocnici. Dále budeme pokračovat v přímém oslovení stávajících dárců, velkých firem, nadací a měst. Připravujeme také vyhlášení podpůrné kampaně na podzim v rámci projektu Movember,“ uvedl mluvčí novoměstské nemocnice.

Sehnat peníze na novou operační věž chce nemocnice i proto, že Vysočina patří k regionům s nejvyšším výskytem rakoviny ledvin. Každý pacient starší padesáti let věku by měl proto podstoupit prohlídku s cílem prevence onkologických onemocnění, jako je rakovina tlustého střeva a konečníku a u mužů také prostaty. A právě na muže v produktivním věku je kampaň Koruna pro muže cílená. Nová věž by umožnila rozšířit miniinvazivní endoskopické operace hlavně o zákroky kvůli rakovině prostaty. „Naše pracoviště provede ročně 1350 operačních výkonů, z toho 982 endoskopicky, což tvoří 73% z celkového počtu výkonů, k nimž je potřeba endoskopická věž,“ dodal Petr Hladík.