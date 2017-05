Výstavbou parkovacích míst zlegalizuje město parkování

Nové Město na Moravě – Pět desítek nových parkovacích stání vzniká v těchto dnech ve Sportovní ulici v Novém Městě na Moravě.

„Řidiči tam svá auta parkovali i v minulosti, legální parkoviště tam ale nebylo, vozidla stála na trávníku a občas je tam městská policie za tento prohřešek pokutovala. Proto jsme se rozhodli postavit parkoviště nové, tak, aby tam lidé mohli bez problémů zastavit,“ vysvětlil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Parkování na ulici Sportovní je dlouhodobě palčivým problémem. V této lokalitě jsou také dvě školská zařízení - druhá základní škola a Gymnázium Vincence Makovského. „Nedaleko je i novoměstský kulturní dům. Když přijede v době, kdy se tam koná nějaké filmové nebo divadelní představení či jiná kulturní akce, více návštěvníků, často nemají kde zaparkovat. I to je důvod, proč jsme do výstavby parkoviště na ulici Sportovní šli,“ řekl Šmarda.

Město ovšem nemyslelo pouze pohodlné „odložení“ motorových vozidel pro řidiče, ale zaměřilo se i na bezpečnost chodců. „V lokalitě bude vybudován také nový chodník, žáci školy a studenti gymnázia se tak do školských zařízení dostanou o něco bezpečněji,“ podotkl Michal Šmarda.

Na výstavbu parkovacích míst ve Sportovní ulici by měla navázat plánovaná rekonstrukce vedlejší ulice Tyršovy. Do projektu se snaží zasáhnout i obyvatelé, kteří v lokalitě žijí. Ne všichni s plány radnice souhlasí, někteří by raději uvítali více zeleně.