Vysávání prachu z kolejiště zabere ve třech lidech dva dny

Žďár nad Sázavou – Zhruba deset hodin času ve třech lidech zabere čistění krajiny modelové kolejiště ve žďárském Domě kultury.

Největší kolejiště v kraji na ploše 55 metrů čtverečních zahrnuje 600 metrů kolejí a 180 výhybek, k dispozici má sedm desítek vlakových souprav a celoročně k prohlídce láká tisíce malých i velkých návštěvníků. Potřebuje však také pravidelnou údržbu.

„Krajinu kolem kolejí čistíme i vysavačem, ale na jeho hubičce musí být navlečená punčocha, kde se případně zachytí různé drobnosti, třeba ulomená stupačka. Vysavač se drží pár centimetrů nad terénem a štětečkem se všechny rostlinky otřou, aby se prach zvířil a zachytil vysavačem. Je to zdlouhavá práce, která se dělá tak dvakrát do roka, tři lidé se tím zabývají dva dny, ale pak ta krajina opravdu prokoukne," popsal Jiří Hynek z Modelového království Žďár.

Udržet kolejiště bez prachu je základ. Stačí smítko na kolejnici, aby se přerušil kontakt. Šest set metrů kolejí po dvou kolejnicích je nutné ručně čistit hadříkem namočeným v lihu každý týden, takže tři či čtyři lidé na to potřebují den. I přes pracnou údržbu ale v krajině zasazené do 80. let minulého století přibývají další detaily. Podle členů občanského sdružení Modelové království Žďár, kteří kolejiště provozují, staví, udržují i provádějí návštěvníky, nejspíš nebude hotové nikdy.

A právě drobné detaily dotvářejí jeho neopakovatelnou atmosféru. V proporčně upravené krajině žďárského okresu a okolí se vedle tradičních výjevů „vešly" i scénky z filmů 80. let, na které průvodci upozorňují. Kromě Návštěvníků tak nechybí ani „jézeďačka" Škopková z Troškovy trilogie Slunce, seno… s babičkou v posteli se slunečníkem nebo zemědělci z filmu Vesničko má středisková odlévající Drápalíkovu sochu. „Nedávno nám přibyl i pan doktor s nabouraným autem, jak se zrovna kochal krajinou. I s pejskem," dodal Jiří Hynek.