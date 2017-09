Výroba másla je i není věda

Novoměstsko – Zvýšená cena másla vede k tomu, že se lidé na Novoměstsku pokouší začít s jeho výrobou v domácích podmínkách. Tak, jak tomu bývalo kdysi.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Nejsem si jista, jestli tak úplně ušetřím, ale každopádně si můžu říct, že je můj vlastní výrobek alespoň zdravý. Nepřidávám do něj žádné chemikálie,“ uvedla Lenka Vaňková z Nového Města na Moravě.

Návod na výrobu másla si jednoduše našla na internetu. Pro mléko zase zašla k soukromému zemědělci. „Známý má krávu, takže jsem nemusela dlouho hledat. Pokaždé z mléka seberu smetanu, tu pak uchovávám v ledničce. Za týden, když jí mám už dost, ji ušlehám v robotu. Šlehám tak dlouho, dokud se nevytvoří kompaktní hmota. Zbytek vyliji. Máslo zabalím do alobalu a uložím do ledničky,“ popsala postup Lenka Vaňková.

Nejen soukromníci, ale také mini mlékárny se pokouší změnit smetanu v máslo. Nově se chce pustit do výroby tohoto produktu i společnost Rubelit Rožná, která má mini mlékárnu. Ta zatím z mléčných produktů prodává pouze mléko, kefír, jogurt nebo ochucený jogurtový nápoj. „Chceme se do výroby másla pustit, ale to není tak úplně jednoduché. Vybavení zakoupené máme, ovšem chybí nám zkušenosti. Zkoušeli jsme to podle literatury a moc se to nepovedlo. Ale už na tom pracujeme, snad to dopadne,“ usmál se jednatel Rubelitu Miloš Pátek.

Lidé se domácí výrobou másla zabývali odnepaměti. Kdysi měli takřka v každé chalupě vlastní máselnici. „Dříve se toho moc nenakupovalo, jídlo bylo doma. Pekl se chleba, máslo se taky dělalo doma. V období druhé světové války se ale máslo stloukat nesmělo. Němci máselnice zaplombovali. Ale lidé byli šikovní a vždycky si nějak pomohli. Naši použili například velkou konev na mléko – pětadvacítku. Udělali si takový tlouček a v té konvi stloukali smetanu a vyráběli máslo. Tajně na půdě, ani před námi dětmi to nedělali, abychom někde něco neprozradily. Večer, když jsme šly spát, jsem kolikrát slyšela z vrchu nějaké rány a tlučení,“ zavzpomínala na své dětství osmdesátiletá Božena Slonková z Rokytna na Novoměstsku.