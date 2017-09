Vyjde nová kniha o žďárském zámku

Žďár nad Sázavou – Zcela nové, dosud nezveřejněné fotografie žďárského zámku budou k vidění v připravované knize Pavla Kosatíka.

Známý český spisovatel, který se zabývá převážně historickými tématy, ji vytváří pro neziskovou organizaci SE.S.TA, jež se na zámku stará o kulturní program. „V současné době probíhá selekce fotek a debata nad prvním návrhem zalomení knihy,“ vyjádřila se Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár nad Sázavou.

Publikace, jejíž finální název je prozatím ještě v jednání, přibližuje historii areálu od jeho vzniku až po současnost. Vyjít by měla na jaře příštího roku. Na přibližně stovce stran zájemci najdou nejenom textovou část, ale také množství fotografií od fotografa Aleše Jungmanna. Chybět nebudou ani letecké snímky. Vše doplní ještě originální ilustrace Alexeye Klyuykova.

„Snažíme se s týmem, který zahrnuje autora Pavla Kosatíka, studio Najbrt a Dagmar Vernerovou, vyrobit knihu odpovídající našim ambicím pro vše, co ve Žďáře děláme. To znamená, že kniha bude něco, co bude obsahově fundované a na nejvyšší úrovni, ale přitom živé a čtivé,“ popsala Lucie Herberová s tím, že publikace bude po vydání k dostání přinejmenším v areálu žďárského zámku. O ceně, stejně jako o datu křtu knihy, se prozatím ještě jedná.

Pavel Kosatík, autor díla, je nejen spisovatel, ale i režisér a scenárista. Je autorem knih například o gymnastce Věře Čáslavské, žurnalistovi Ferdinandu Peroutkovi, o běžci Emilu Zátopkovi, politiku Janu Masarykovi či operní pěvkyni Jarmile Novotné. Mimo jiné stojí i za známým devítidílným televizním seriálem České století.