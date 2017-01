Vyhláška zavřela školní bufety

Žďár nad Sázavou - Takzvaná pamlsková vyhláška si v základních školách ve Žďáře vybrala svoji daň. Bez možnosti koupit si svačinu zůstali žáci dvou škol, v další je bufet dočasně uzavřen.

Otevřený bufet byste od Nového roku hledali marně v prostorách školy Komenského 2. „V důsledku nové vyhlášky, která omezuje prodej potravin ve školních bufetech, ukončila jeho provozovatelka se školou smlouvu," potvrdil dopady zmiňované vyhlášky v praxi ředitel školy Miroslav Kadlec. Otázkou podle něho zůstává, jestli bufety, jež ještě fungují, budou v provotu i po první kontrole. Prodávat v nich lze totiž jen potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy.

„Pamlsková vyhláška by se měla změkčit, nebo zcela zrušit," zastává názor Kadlec s tím, že žáky vyhání pro svačinu do bister či obchodů v blízkosti škol.

Škola dětem nyní zajišťuje pitný režim, žáci na 1. stupni dostávají navíc v rámci projektu Ovoce do škol ovoce jedenkrát za dva týdny. Ovšem některé výrobky, jež si žáci objednávají v rámci další akce, Mléko do škol, také nesplňují kritéria vyhlášky. Na tyto se do konce tohoto školního roku vztahuje výjimka.

Bez kantýny jsou v i základní škole Palachova. Vzhledem k tomu, že činnost bufetu měl provozovatel jako hlavní zaměstnání, a neuživil by se, s aktivitou skončil. „Díky tvrdé vyhlášce neměl co prodávat. Současně s tím ukončil i provoz papírnictví, které u nás provozoval," řekla ředitelka Jana Bernardová. Možnost koupit si v bufetu občerstvení, zejména něco k pití, chybí jak žákům, tak zaměstnancům. „Volala mi nová zájemkyně o školní bufet. Pokud se ohledně nabízeného sortimentu poradí s nutričními experty, znovuotevření se rozhodně nebráníme," tvrdí ředitelka.

Školní bufet nadále drží v ZŠ Komenského 3, z důvodu nemoci kantýnské je ale uzavřen. „Ve školní jídelně si připravujeme vlastní svačiny. Žákům nabízíme třeba pečivo s pomazánkou. Sortiment chceme rozšířit o ovoce, zeleninu a od Zonky jsme dostali nabídku na limonády, které splňují vyhlášku," řekl ředitel školy Ivo Kuttelwascher.

Aktuálně jediný bufet v7provozu mají ve „čtvrté" žďárské základní škole. Otevřen je od pondělí do pátku od 6 do 13.30 hodin. Spravuje jej sama škola, takže má přímou kontrolu nad tím, co dětem nabízí. „Nafotili jsme nabídku svačin a vyvěsili ji na školní web, aby i rodiče viděli, co si mohou děti zakoupit," popsal ředitel Jaroslav Ptáček.

Kromě balených svačin nejčasněji rohlíků s pomazánkovým máslem, sýrem, salámem a zeleninou, si děti mohou zakoupit ovocné a zeleninové misky anebo sladké pečivo.

„Svačinu dostávám od mámy, většinou chleba s máslem a sýrem, nebo šunkou, ale cestou do školy se občas stavím v obchodě třeba pro čokoládovou tyčinku," prozradila školačka Hanka Benešová.

Jak se na takzvanou pamlskovou vyhlášku dívá nutriční specialistka Jana Spáčilová? Vyhláška sama podle jejího názoru dětem proti obezitě nebo špatným stravovacím zvyklostem nepomůže. „Návyk vzniká v rodině. Souhlasím s tím, aby se potraviny nabízené dětem ve školách omezovaly. Žáci se ve škole učí, že sladkosti nejsou vhodné, proto by si je neměli kupovat," tvrdí Spáčilová. Třeba buchty s tvarohem a ovocem dle ní rozhodně neškodí, naopak zasytí na delší část dopoledne. „Některé snídaňové cereálie mají více cukru než doma upečená buchta, přitom po nich dítě dostane brzy hlad. Pak mu ve škole nestačí svačina a jde si koupit tyčinku," dodala nutriční specialistka.

Co lze prodávat?*

Potraviny, které neobsahují sladidla (vyjma žvýkaček bez cukru) a kofein (kromě čaje), nejsou energetickým nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce; nezpracované ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy a nektary bez přidaného cukru. Zpracované ovoce a zelenina: maximálně 1 % přidaného cukru. Oříšky a luštěniny bez přidaného cukru a soli. Nealkoholické nápoje s maximálně 4 % cukru.

*výběr z „pamlskové" vyhlášky 282/2016 Sb.