Voda v řekách stoupá, někde vytvářejí kry ledové bariéry

Žďársko – Déšť a postupné tání sněhové pokrývky zapříčinily zvýšení hladin řek na Žďársku. Vodní toky znovu ukazují svou sílu.

Rozvodněná řekaFoto: Libor Plíhal

„Na některých místech voda dosáhla povodňových stupňů. Situaci máme pod kontrolou a riziková místa monitorujeme," potvrdil tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V mnohých lokalitách rostou obavy z zrychle se zvyšujících hladin řek. Problémy způsobují především ledové kry, které se shlukují a vytvářejí nechtěné hráze bránící vodě volně protékat korytem. Druhý stupeň povodňové aktivity, který znamená pohotovost, byl vyhlášen například v Dalečíně. „V noci to trochu strašilo, ale teď už je to dobré. Na dvou místech jsou zátarasy z ker, ale voda zatím neohrožuje žádné nemovitosti a doufám, že to tak i zůstane," prohlásil starosta Dalečína Pavel Kadlec.

Řeka Svratka „zlobila" i v Borovnici. „Voda se naštěstí vylila jen na louky, žádný majetek neohrozila," uvedl starosta Borovnice Edvard Holeš.

Vodohospodáři sledovali také ledové kry na řece Balince v Balinách. „Horší situace byla včera, dnes už má Balinka klesající tendenci," řekla starostka Balin Monika Čermáková.

Situaci na místním vodním toku sledují i lidé v Kuklíku. Říčka Fryšávka, která má jindy vzhled klidného, mírného potůčku, už také začala pomalu „vystrkovat drápky".

„V noci mi už na mobil přišla výstraha, že byl dosažen první stupeň povodňové aktivity. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál, ale vzhledem k tomu, že meteorologové i nadále hlásí déšť, si myslím, že bychom se měli raději připravit i na druhý stupeň," podotkl velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kuklík Bohdan Kalina.

Hasiči z Kuklíku jsou na podobné případy připraveni. Lokální povodeň obec už několikrát zažila. „Jsme domluveni s Technickými službami v Novém Městě na Moravě, které mají připravený kontejner s pytli plnými písku. Ten si přivezeme do Kuklíku a pytle rozmístíme v nejohroženějších místech. Ta bývají tradičně dvě, ohrožený bývá penzion Na Mlýně a statek číslo popisné 18," vysvětlil Bohdan Kalina.