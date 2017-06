Voda v Domanínském rybníku není vhodná ke koupání, varují hygienici

Svratka (Žďársko) 20. června - Letošek je jubilejní pro Svratku i místní hasičský sbor, jenž vznikl před 140 lety. O deset let více uplynulo od doby, kdy přípis tehdejšího okresního úřadu v Hlinsku Svrateckým oznamoval, že „… jeho c. k. apoštolské veličenstvo, císař pán ráčil s nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. července 1867 městečko Svratku v okrese Hlinském, kraji Chrudimském k městu co nejmilostivěji povýšiti…"