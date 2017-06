Vlekaři se v létě chystají na zimu a na sjezdovkách se zatím pasou krávy

Žďársko 9. června – Co se děje v létě na sjezdovkách na Žďársku? Na většině z nich ruch utichá. Kolem té meziříčské se přes prázdniny trousí turisté k rozhledně, jinde se na svahu v poklidu pasou krávy. Většinou se tam kromě prací na údržbě areálů konají jednorázové akce pro zpestření volného času. „Když nám vyjde počasí, bude tady letos soutěž Miss mokré tričko," usmál se třeba Ivo Fiala z lyžařského areálu v Novém Jimramově.

Skiareál v Novém Jimramově.Foto: DENÍK/ Lenka Mašová

Klidněji je vždy po skončení lyžařské sezony i na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Sjezdovka tam ale ani v létě není vylidněná – velkou místní atrakcí je stále ještě „nová“ rozhledna, kterou tam otevřeli předloni. „To je pravdu silný magnet pro turisty,“ potvrdil Jiří Pálka z meziříčského Ski klubu. Klub lyžařský areál na „Fajťáku“ provozuje a také nechal unikátní věž ve tvaru šroubovice postavit.

Kolem rozhledny je živo stále, lidé tam nechodí jen za krásnými výhledy, ale také si tam třeba domluví svatební obřad. „Před několika týdny zase volali z klubu veteránistů v Třebíči, že mají žehnání veteránů a vyjížďku, a jestli můžou přijet na rozhlednu. Bylo to pak moc pěkné, vidět tam stát snad padesát historických aut a motorek,“ dodal Pálka.

Bike park, který na Fajtově kopci býval, klub zrušil. „Plochu jsme upravili a udělali jsme z ní tréninkovou sjezdovku pro lyžaře na zimu,“ popsal Pálka. „V létě k nám ale jezdí třeba basketbalisté nebo házenkáři, mají tady i ubytování a trénují tu, běhají třeba do kopce, jezdí na kolech, koupou se v akumulační nádrži na vodu,“ zmínil Pálka.

Skiareál také lyžaři poskytují pro různé jednorázové akce, třeba už se tam odehrálo několik ročníků rockového festivalu Fajtfest (bude i letos) a v posledních letech soutěže v takzvaném waterboardingu – lezení po umělé stěně, která stojí ve vodě. „Konstrukce pro lezeckou stěnu se zrovna v akumulační nádrži staví. Letos bude už třetí ročník této akce,“ doplnil ještě Jiří Pálka. Na „Fajťáku“ se ujal také Běh pro hospic, dobročinná akce, která loni v září vynesla přes 80 tisíc korun pro meziříčskou pobočku Domácího hospice Vysočina.

Klid naopak celé léto panuje na sjezdovce v Dalečíně. Dřív tam pořádali třeba soutěž Dalečínský drsňák, kdy závodníci sjížděli svah na horských kolech i koloběžkách, před zhruba osmi lety ji ale zrušili. Jedinými stálými „návštěvníky“ jsou tam nyní krávy, které se tam v poklidu pasou. „Je to tak, když se podíváte na našich stránkách na záběry z webkamery, tak je tam uvidíte,“ řekl s úsměvem Ivo Doležal, správce dalečínské sjezdovky.

Na podobný prázdninový obrázek je i ze svahu ve Svratce zvyklý místní správce Zdeněk Holemář. „V létě se nahoře pasou kravičky a dole sušíme seno,“ komentoval to. Trávu tam sekají dvakrát či třikrát ročně. „Část plochy také pronajímáme jednomu zemědělci,“ řekl Holemář.

Svratecký skiareál jednou za dva roky hostí závody orientačních běžců (letos zrovna budou), parkoviště zas využívají účastníci srazů historických vozidel. V Dalečíně nabízejí ubytování ve dvou kompletně vybavených apartmánech, turisté se odtud mohou vydávat na příjemné výlety do okolí.

Sjezdovka na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě, na Žďársku jediná s lanovkou, funguje jako výhradně zimní areál, takže se i tam dodržuje „letní klid“. Nyní dělají provozní zkoušky, pracují na kontrole a údržbě zařízení. „Třeba teď máme sundané všechny sedačky, kontrolujeme lano, dělá se údržba motoru,“ přiblížil Karel Klapač, provozovatel areálu Harusák.

V těsné blízkosti areálu vedou novoměstské singletracky, blízko stojí i Vysočina Arena. „Tam různé akce bývají, jejich návštěvníci třeba používají parkoviště pod sjezdovkou,“ poznamenal správce sjezdovky.

Loni například byla mimořádně lanovka v provozu při červnových novoměstských slavnostech Nova Civitas, ale letní sportovní podniky se tam nepořádají. „Lanovka je finačně ještě náročnější než vlek, takže zajistit tam provoz je dost nákladné,“ dodal Klapač.

Podobnou zkušenost mají v Novém Jimramově. „Třeba cyklisté si tady chtěli uspořádat závody – že by se při nich tahali nahoru vlekem. Když ale zjistili, jak by to bylo nákladné, rozmysleli si to,“ řekl Petr Chlubna, jeden ze správců jimramovského skiareálu, kde návštěvnický ruch také v létě utichá. „Lidé jsou zvyklí jezdit sem v zimě za lyžováním, navíc jsme dost ‚bokem‘, nevíme, kolik lidí by si nás tu našlo, takže pravidelné aktivity tu v létě neorganizujeme,“ dodal vlekař.

Jednorázové akce pro zábavu se tam ale konají, třeba pálení čarodějnic nebo soutěž Miss mokré tričko, kterou plánují zrovna na letošek. „Měli jsme ji před dvěma lety. Letos ji plánujeme také, ale závisí to na počasí. Pokud vyjde, uspořádáme soutěž v srpnu,“ pověděl Ivo Fiala, Chlubnův kolega a správce sjezdovky v Novém Jimramově.