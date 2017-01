Vítěze čeká unikátní skleněný fotoaparát

Žďár nad Sázavou - Fotoaparát ze škrdlovického hutního skla získá výherce prvního ročníku fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Ta se uskutečnila v průběhu loňského roku a na facebookovém profilu žďárské radnice lidé jednotlivým fotografiím dávali svoje hlasy.

„Přístroj“ ze škrdlovického skla je výrobkem sklářské huti U Hrocha. Foto: MÚ Žďár nad Sázavou

„Do soutěže přišlo celkem 224 snímků a za každý měsíc hlasující vybrali jeden finální, který byl potom zveřejněný ve zpravodaji města. Další fotky 7. února vybere odborná komise, která zároveň vyhlásí nejlepší fotografii celého soutěžního ročníku. Její autor pak dostane nejenom originální skleněný fotoaparát, na kterém bude vypískováno jeho jméno a název soutěže, ale i další dárky, v celkové hodnotě půjde asi o pět tisíc korun," informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.

Autor nejlepšího snímku prvního ročníku fotografického klání bude odměněn v rámci plánované výstavy nejzajímavějších soutěžních fotografií, která se na jaře uskuteční v Malé galerii ve Staré radnici.

Fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár pokračuje i v letošním roce, témata byla opět vypsána na celý rok dopředu. „Rádi bychom ze soutěže udělali tradici. Nechali jsme v huti vyrobit čtyři skleněné fotoaparáty, takže máme hlavní cenu ještě pro další tři ročníky. Pak se uvidí, jak budeme pokračovat dál," doplnila s úsměvem Nikola Adlerová.

Aktuálně je až do 8. února možné zasílat snímky na téma Zaostřeno na mrazivou krajinu, a to ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mail zaostrenona@zdarns.cz.

Témata 2017

Zaostřeno na Žďár 2017

2. Zaostřeno na mrazivou krajinu (do 8. 2.)

3. Zaostřeno na domácí mazlíčky (do 8. 3.)

4. Zaostřeno na sport a vše kolem něj (do 9. 4.)

5. Zaostřeno na černou a bílou (do 9. 5.)

6. Zaostřeno na chutě světa (do 8. 6.)

7. Zaostřeno na městskou architekturu (do 9. 7.)

8. Zaostřeno na Den Žďáru 2017 (do 8. 8.)

9. Zaostřeno na cestování (do 10. 9.)

10. Zaostřeno na podzim života (do 9. 10.)

11. Zaostřeno na kouzlo přírody (do 8. 11.)

12. Zaostřeno na vás! (volné téma) (do 10. 12.)