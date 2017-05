VIDEO: Odranec obsadili Slonkovi. Bylo jich téměř sto padesát

Odranec – Areál kulturního domu v Odranci byl o víkendu zaplněn nositeli příjmení Slonek. „Přihlásilo se nás okolo sto šedesáti, ale všichni ještě nepřijeli. Jde v pořadí už o šestý sraz," řekl Ladislav Slonek z Nového Města na Moravě.

Přestože toto příjmení nepatří k těm nejčastějším jako jsou například Novákovi, Novotní nebo Svobodovi, co do počtu výskytů je na 82. místě v celé České republice, lidem z Novoměstska jsou Slonkovi důvěrně známí. „Na Novoměstsku žije jedna větev Slonků. Další je třeba na jižní Moravě. Slonkové žijí i v Brně, v Chrudimi a na dalších místech, ale na Novoměstsku jsou nositelé tohoto příjmení zastoupeni nejhojněji,“ uvedl Ladislav Slonek.

Zakladatelem rodu Novoměstské větve byl Adolf Slonek z Rokytna. „Babička si dědečka vzala v roce 1884. Dědeček byl z Kadova, babička z Krátké a poznali se ve Vídni, kde byli oba jako námezdní dělníci. Vzali se, vrátili se domů a koupili si v Rokytně domeček,“ prozradil jeden z mnoha pokračovatelů rodu Ladislav Slonek.

Adolf Slonek byl neobyčejně šikovný řemeslník. Vyrobil první lyže v regionu, velký počet vodních kol pohánějících mlýnská zařízení a také lavice pro věřící do evangelického kostela, které slouží dodnes.

„Měl několik dětí. Nejstarší syn byl Adolf, druhý František, ten byl strašně nadaný, proto mu jeho učitel vyjednal císařsko-královskou finanční podporu, aby mohl vystudovat. Stal se učitelem a posléze ředitelem školy v Novém Městě na Moravě. Další syn se jmenoval Antonín, pak Josef, Ladislav a Bohuslav, ten byl slavným lyžařským závodníkem. Pak měli ještě nejmladšího Jaroslava, který odešel do exilu, byl uvězněn v Sovětském svazu, odtamtud se pěšky dostal do Palestiny, pak do Anglie a domů se vrátil přes Plzeň. Byl jedním z nejslavnějších odbojářů,“ vyjmenoval rodinné příslušníky Ladislav Slonek.

Bratři Slonkovi se posléze přestěhovali do Nového Města na Moravě, kde si společně založili prosperující podnik. „Firma se jmenovala Bratři Slonkové a dělali tam stolařské práce. Brzy k dílně přibyla i pila,“ vysvětlil Ladislav Slonek. Firma Slonek existuje v Novém Městě na Moravě doposud, dnes se specializuje na prodej a servis lyžařských potřeb.

Do Odrance ale nepřijeli pouze Slonkové z Nového Města na Moravě. „Manžel pochází ze znojemské větve Slonků, ta nemá s tou novoměstskou nic společného. Na srazu jsme potřetí, poprvé jsme na něm byli před sedmnácti lety. Manželův tatínek pochází z Hlubokých Mašůvek a tehdy ho z Nového Města kontaktovali a informovali ho o srazu. Potkali jsme na něm mimo jiné i lidi z Brna, o nichž jsme věděli, že se jmenují Slonkovi, ale vzájemně jsme se neznali. Poznali jsme nové příbuzné,“ usmála se Veronika Slonková z Brna.

Z Jinačovic přijel další účastník společného setkání Petr Slonek. „Já pocházím také ze znojemské větve. Jsem na srazu už podruhé, poznávám tady nové lidi, nové známé a odnáším si pokaždé spoustu zážitků,“ sdělil Petr Slonek.

Nejstarší účastnicí společného setkání byla třiaosmdesátiletá Zdeňka Slonková z Nového Města na Moravě. „Já jsem byla na každém srazu. Vlastně to tehdy celé vymyslel můj manžel a Bohouš Slonek z Rokytna. Ti říkali: „Scházejme se, pokud jsme tady.“ A tak se rozhodli uspořádat první setkání. To bylo v roce 1976. Srazy se původně konaly po deseti letech, v poslední době už jsou po sedmi,“ popsala prvopočátky společně strávených chvil s dalšími nositeli stejného příjmení Zdeňka Slonková.

Naopak nejmladším účastníkem byl šestitýdenní Adam Svoboda. „Ale Svoboda sem taky patří, maminka je Slonková,“ prohlašovali unisono všichni příbuzní.

Akce, která se může chlubit svou dlouhodobou tradicí, má i vlastní hymnu. „Všichni účastníci setkání dostali slova a noty a společně si ji zazpíváme. Taky popřejeme jubilantům, zavzpomínáme na ty, kteří mezi námi nejsou, uděláme si společné foto, zatancujeme si a zazpíváme a hlavně se společně pobavíme,“ prohlásil Milan Slonek z Nového Města na Moravě.

Příjmení Slonek pochází ze slova slonit, což znamená opírat se. Slovo slonek znamenalo ale také čtyři svazky pohanky nebo konopí postavené k sobě. Průměrný věk Slonků žijících na území České republiky je podle statistiky 44 let. Nejvíce jich žije na Novoměstsku, pak na Znojemsku, Chrudimsku nebo v Trhových Svinech. První písemná zmínka o jménu Slonek pochází z roku 1425, kdy se na smlouvě o příměří mezi Oldřichem z Rožmberka a městy Pískem a Sušicí objevuje mezi garanty smlouvy i slovutný panoš Jan Slonek ze Sedlce.