VIDEO: Děti si zašly za včelaři na včelařskou orbitku

Harusův kopec – Po tři dny vítali včelaři na Harusuvě kopci školáky a studenty, kterým předváděli stáčení medu, ukázali jim život včel v úle a připravili spoustu dalších aktivit.

„Medobraní děláme každoročně na Harusově kopci u srubu předsedy novoměstských včelařů Pavla Kalába, kde je prostor i zázemí. A navíc je to uprostřed nádherné přírody. Snažíme se jim přiblížit naši práci, mohou ochutnat med, což patří mezi jejich nejoblíbenější činnost. Necháváme je také vyžvýkat med z vosku, děti říkají, že je to taková včelařská orbitka, a že je to nejlepší žvýkačka, jakou kdy měly,“ usmál se Miroslav Glier, jednatel Základní organizace Českého svazu včelařů Nové Město na Moravě.

Na Harusův kopec se vydali žáci z radňovické školy i děti ze školky. A zavítali tam také studenti novoměstského gymnázia. „Ti mladší jsou většinou ostýchavější a moc se nevyptávají. Gymnazisté naopak mají otázek víc než dost,“ podotkl Miroslav Glier.

„Jedna holčička mě svým dotazem opravdu zaskočila. Ptala se mě, kde mám včely v době, kdy jedu na dovolenou. A jestli se nebojím, že mi je někdo ukradne,“ připomenul jednu z unikátních otázek hostitel Pavel Kaláb.

Letos zorganizovali včelaři už třetí ročník Medobraní na Harusově kopci. A aby to nebylo pokaždé stejné, připravili pro své návštěvníky malé zpestření. „Nachystali jsme pro ně na stolech tři malá hřišťátka, aby si mohli zahrát šprtec. Velice je to zaujalo, vůbec tu hru neznali. Nakonec se jim to tak líbilo, že jsme je od toho nemohli odtrhnout,“ popsal Pavel Kaláb.

Dětem i studentům se návštěva na Harusově kopci neobyčejně líbila a nadšením se netajili ani pedagogové, kteří se spolu s nimi přišli na práci včelařů podívat. „Pro malé děti ze školky je to obzvlášť velkým přínosem, neboť jim nemá smysl vykládat o něčem, co nikdy neviděly. Když je ale vezmeme za včelaři a ony se mohou na všechno podívat a dokonce si to i osahat, tak to pochopí,“ řekla učitelka mateřské školky v Radňovicích Jana Zástěrová.

Děti z radňovické školky se na včely a včelaření zaměřují po celý týden. „Nejenom že se vydáme na Harusův kopec do přírody za panem Kalábem, ale také jim pouštíme pohádku o včelce Máje, vyrábíme papírové včelky, máme včelí omalovánky a další aktivity inspirované tímto tématem,“ potvrdila Jana Zástěrová.

Při takovéto akci ale hrozí také nebezpečí v podobě včelího žihadla. „Jednou píchla včela holčičku po cestě, když šla k nám. Ale při akci samotné se nám to ještě nestalo. Med bereme od včelstev den předem, a plástve důkladně ometeme, aby v místnosti, kde med vytáčíme, žádná včela nebyla,“ vysvětlil bezpečnostní opatření Pavel Kaláb.

Medobraním na Harusově kopci ovšem aktivita novoměstských včelařů ani zdaleka nekončí. „Na konci prázdnin děláváme pravidelně v Novém Městě na Moravě další akci pro veřejnost - Medové slavnosti. Letos to bude 26. srpna v parku na Vratislavově náměstí. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné i na bramborové placky s medem a medovou kaši, která jde obvykle velmi rychle na odbyt.Vaříme jí pokaždé tak padesát, šedesát litrů, rekord byl sto šedesát litrů. A na podzim bude zase tradiční medová výstava v Horáckém muzeu,“ informoval předseda okresní organizace Českého svazu včelařů Pavel Liška.