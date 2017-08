Věž kostela bude naposledy přístupná pro veřejnost

Žďár nad Sázavou – Počtvrté bude v sobotu 2. září veřejnosti zpřístupněna věž žďárského farního kostela sv. Prokopa. Jedná se o poslední prohlídku v letošním roce.

V doprovodu pracovníků Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou a dobrovolníků z přátel této kulturní instituce mohou návštěvníci využít prohlídky od 9 do 20 hodin. Věž muzejníci zpřístupní ve spolupráci s Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou I.

V nedalekém Regionálním muzeu v budově Tvrze pracovníci muzea připravili výstavu Žďár městem - 410 let od povýšení Žďáru na město. Ta potrvá už jen do 10. září. „Na výstavě zjistíte, co vše pro zdejší obyvatele povýšení znamenalo, co přineslo řemeslníkům a jak ovlivnilo výrobu i konzumaci piva. Prohlédnete si také některé naše vzácné barokní exponáty,“ uvedl Stanislav Mikule z Regionálního muzea.

Od konce září, konkrétně od úterý 26. září do neděle 19. listopadu, bude v Regionálním muzeu k návštěvě připravena nová výstava Od elektronky do digitálního světa. Výstava návštěvníky seznámí s rozvojem informačních a komunikačních technologií v posledních desetiletích. Zobrazí vývoj výpočetní techniky, v níž každá novinka vytlačuje mnohé, co bylo ještě nedávno špičkové a moderní.

Po pár letech to však skončilo ve šrotu s nálepkou zastaralé a překonané. Technika, která stačila před dvaceti či třiceti lety, nyní vyvolává údiv. „Přijďte se podívat alespoň na některé úseky cesty, vedoucí k dnešním mobilům, tabletům a počítačům," láká Mikule z muzea a Zdeněk Holemář z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Výstavu o technologiích připravili právě pedagogové a studenti VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Regionálním muzeem.

Alena Dolníčková