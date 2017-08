Většina sledovaných rybníků má i na konci srpna čistou vodu

Vysočina – Zřejmě poslední horké prázdninové dny opět lákají lidi k vodě. Které rybníky jsou na Vysočině ke konci léta ještě čisté? Na Žďársku, kde je hygieniky „hlídáno“ nejvíce rekreačních rybníků v kraji, je aktuálně nejčistší Velké Dářko, které bylo z pětistupňové řady ohodnoceno jedničkou. Dvojku dostaly Pilská nádrž, novoměstské Koupaliště a Sykovec.

Trojku, tedy zhoršenou kvalitu vody, kdy citlivější lidi mohou po vykoupání bez následného osprchování postihnout zdravotní komplikace, zejména kožní a střevní, vykazuje Domanínský rybník.

Hygienici se závěrem prázdnin předpokládají poslední termín odběrů vody k rozborům, ale jenom z některých rybníků.

„U rybníků od trojky nahoru, tedy s horší kvalitou vody, se bude příští týden provádět ještě jedno měření,“ potvrdila Martina Fišarová z odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Na Třebíčsku se mohou lidé o víkendu vypravit vykoupat do Dalešické přehrady, která u Koněšínské pláže co do čistoty vody rekreantům nabízí jedničku, dvojku dostal rybník Stejskal. Na Pelhřimovsku mají aktuálně jedničku - zcela čistou vodu - všechny tři hygieniky sledované plochy, kterými jsou lom v Horní Cerekvi a vodní nádrže Sedlice a Trnávka.

Na Jihlavsku v příštím týdnu hygienici ještě naposledy zkontrolují Černý rybník, který kvůli sinicím a vyššímu množství chlorofylu obdržel trojku. Zcela čisté jsou oproti tomu Malý i Velký pařezitý rybník.

Velké rozdíly v hodnocení vykazují kontrolované rybníky na Havlíčskobrodsku. Jedničkou momentálně disponuje Břevnická nádrž, trojkou Ředkovec a pětku, tedy zákaz koupání, má dlouhodobě rybník Kachlička. „Kachlička je už takový evergreen, většinu letní sezony je v ní voda nevhodná ke koupání,“ sdělila Fišarová.

Kvalita vody se v rybnících v závislosti na počasí a množství dalších faktorů průběžně mění, není výjimkou, že některé z nádrží se ke konci koupací sezony samovolně vyčistí. Jenže to už o koupání v přírodě lidé nemají takový zájem jako uprostřed léta. „Jak nastoupily chladnější noci, klesla i teplota vody v rybnících, která se nyní často pohybuje mezi devatenácti a dvaceti stupni. A to už ke koupání tolik neláká,“ poznamenala Martina Fišarová.