Většina sjezdovek se zavře o silvestru dříve

Žďársko - Výborné podmínky pro lyžování hlásí na nadcházející dny správci sjezdovek na Žďársku. Vleky jsou v provozu a na svazích je navzdory nedávnému dešti sněhu dost. „Nám dokonce napadlo pět centimetrů sněhu nového. Ale i bez toho bychom lyžařům zaručili můžeme zaručit dobrou zábavu po celý víkend," usmál se Zdeněk Holemář z lyžařského areálu ve Svratce.

Včera bylo na svrateckém svahu daleko rušněji než o Vánocích. „Dnes už je na svahu plno, lidi ven vytáhlo zřejmě i slunečné počasí. O svátcích lyžařů moc nebylo," řekl včera Holemář.

Podobně jsou na tom také ostatní lyžařské areály na Žďársku. „Je to tak, lidí je teď daleko víc než o Vánocích. Dnes je také hezké počasí, takže ideální podmínky," zmínil Karel Klapač, správce novoměstského areálu na Harusově kopci. O poznání hustší provoz zaznamenali včera i na sjezdovkách v Dalečíně, Velkém Meziříčí nebo v Jimramově.

Na Silvestra bude mít většina vleků o něco kratší provozní dobu. Třeba ve Svratce se bude v sobotu jezdit 9 do 13 hodin, na svahu „Harusáku" se zas lyžaři budou moci prohánět do 16 hodin.

V Jimramově se v sobotu bude jezdit do 17 hodin. „Jinak je vše beze změn, na svahu je padesát centimetrů sněhu a podmínky jsou skvělé," dodal k provozu jimramovské sjezdovky Ivo Fiala. Malou změnu provozních hodin udělali i v Dalečíně, lyžařský den tam na Silvestra skončí v 18 hodin.

I na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí byl včera poznat větší zájem lyžařů. „Byl to tuto sezonu první takový veselejší den," řekl s trochou nadsázky Jiří Pálka, správce areálu. Na „Fajťáku" se i o víkendu bude jezdit podle běžného rozvrhu, zprovoznili i dětský vlek.

Horší to mají před svátečním víkendem s vyhlídkou na oblíbené radovánky běžkaři. Na Žďársku si mohou zalyžovat patrně jen na tratích novoměstské Vysočina Areny. Ta je dnes ještě pro veřejnost uzavřená kvůli biatlonovým závodům. Zítra tam zájemci mohou jezdit od 12 do 14.30 hodin, v sobotu a v neděli jsou pak hodiny pro veřejnost vždy od 11 do 17 hodin.