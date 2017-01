Vesnice bez obchodu a hospody přestává žít, míní nejen starosta

Vysočina – Zachovat si malé venkovské prodejny začíná být pro některé obce na Vysočině čím dál větší problém. Kraj Vysočina je proto chce podpořit částkou dva miliony korun.

Nový grant vypíše nejpozději letos v červnu. Provozovatelé těchto prodejen budou moci zřejmě žádat o částku do maximální výše 50 tisíc korun na provoz. Přesné zaměření grantu bude záviset od výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo v téměř 700 obcích po celém kraji. Dotazníky kraj už vyhodnotil a nyní připravuje grant provozovatelům prodejen na míru.

„V grantu chceme podporu zaměřit na konkrétní a smysluplnou věc. Nejpravděpodobněji půjde podpora na provozní náklady, například na energie nebo na zařízení, které energie ušetří," uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal. Dotazníky putovaly do 541 obcí do 500 obyvatel a dále do 149 místních částí obcí do pěti tisíc obyvatel.

„Kromě toho, že jsme zjišťovali, co malé obce nejvíce trápí, tak jsme se zaměřili i na to, zda je obce spolufinancují a jakou částkou," dodal Pacal.

Z první kategorie do 500 obyvatel se kraji vrátilo asi 250 dotazníků. Z nich vyplynulo, že ve stovce případů malé prodejny spolufinancuje i obec. „Zjistili jsme ale také, že do 70 obcí na Vysočině zajíždí i pojízdná prodejna a v 47 případech ji rovněž obec spolufinancuje," uzavřel téma Pacal. Dá se tedy předpokládat, že bude o nový grantový program ze strany obcí velký zájem.

S poměrně odvážným nápadem, jak udržet obchod v menší obci, přišel starosta Vísky na Havlíčkobrodsku. Obchod provozuje a vlastní od loňského září sama obec, ovšem nese i veškerá rizika.

„Vstoupili jsme do obchodního řetězce COOP jako jeho partneři. Investovali jsme 100 tisíc korun do zboží.

Obec jako taková si rovněž zřídila živnost a zaměstnala jednu prodavačku," popsal fungování prodejny starosta Ondřej Čapek. Celý obchod v současné době zastane jedna prodavačka a vedoucí v jedné osobě Iva Lacinová.

Obchod nabízí smíšené zboží všeho druhu. Potraviny, drogistické zboží, základní kosmetiku a částečně i textil. Zákazníci mohou v obchodě posedět u stolečku a ochutnat něco dobrého z nabídky lahůdek. Podle přání jim Iva Lacinová nabídne čaj nebo kávu. Jak prodavačka sama prozradila, na tržby a zájem zákazníků si nemůže zatím stěžovat.

„Zákazníků chodí kupodivu dost, nabídka zboží jim vyhovuje. Navíc se nechávají slyšet, že tak příjemnou paní za pultem tu už dlouho neměli," svěřila se s úsměvem Lacinová. „Obchod jsme pojali jako srdeční záležitost pro celou obec, ve stylu Obyvatelé Vísky, podporujte svoji prodejnu. Jako vlastníci si můžeme sami upravovat ceny, nabízet zboží v akci, upravit pracovní dobu. Nakupuje u nás i naše mateřská škola.

Samozřejmě případný prodělek půjde na vrub obce, ale zatím jsme optimisté. Na krach to rozhodně nevypadá. Myslím, že vesnice, která nemá vlastní hospodu a obchod, přestává žít," konstatoval Čapek.



Život bez vesnického obchodu si nedovede představit Štěpánka Másílková z Častrova na Pelhřimovsku. „Myslím si, že kdyby se tady obchod zavřel, byl by to veliký problém, protože bychom byli závislejší na městě. Nedokážu si představit, že bych si každý den nemohla dojít pro čerstvé rohlíky a nakoupit si, co potřebuji," zamyslela se Másílková.

Komplikace by zavření obchodu přineslo především starším lidem. „Obrovský problém by to byl pro seniory, kteří se nemají jak dostat do města a museli by pověřit nákupy příbuzné či sousedy," dodala Másílková.

Podobný názor má i starosta Vojnova Městce na Žďársku Karel Malivánek. V městysu se zhruba sedmi sty obyvateli je podle něj fungující prodejna potřeba. „Rozhodně si myslím, že mít ve vesnici obchod je důležité. Spousta lidí si sice může zajet nakoupit autem do větších sídel, ale především pro starší obyvatele, kterých je stále více, to už může být problém," míní Malivánek.

Sám v místním obchodě nakupuje také, ačkoli pro něj není složité zajet na nákup jinam. „Hlavně pro základní věci tam chodím raději. Každý maloobchodník a malovýrobce je pro nás dobrý – mám za to, že u nich nakoupíme věci poctivější, kvalitnější než v supermarketu," řekl Karel Malivánek.

Podle něj by měl stát drobné obchodníky podporovat a svou politiku vůči malopodnikání změnit. „Stát v čele s ministrem Babišem jim ale hází klacky pod nohy, viní je, že neplatí daně, tak je perzekvuje prostřednictvím EET. Začalo to pohostinstvím, další na řadě budou obchody. Přitom není snadné takovou maloprovozovnu vést, naopak. Ve Městci máme zatím dva obchody, za což jsme rádi, protože dnes už to je téměř luxus," uvedl vojnoměstecký starosta. Doufá, že to tak zůstane a místní o možnost nakupovat tam, kde bydlí, nepřijdou. „Nemít ve vesnici obchod, to by bylo špatně," dodal Malivánek.

Bez prodejny jsou už téměř půl roku

O možnost nakoupit si v místě bydliště přišli v Horním Újezdu na Třebíčsku.Už téměř půl roku je zde prodejna potravin zavřená. Podle starostky Ivy Durdové tam byli lidé zvyklí nakupovat od nepaměti. Naposledy obchůdek provozovalo družstvo Coop z Havlíčkova Brodu. Kvůli malým tržbám však po několika měsících prodejnu zavřelo.

Vedení obce začalo okamžitě hledat nového provozovatele, a když už pak vše vypadalo nadějně, zájemce si to rozmyslel. Neujal se ani nápad, kterému Iva Durdová říká „nákupy do tašek". „Někdo z místních by mohl nakoupit pro více lidí z obce a přivézt potraviny sem, kde by si je ostatní vyzvedli. Obec by mu za takovou službu platila, nikdo se ale nepřihlásil," podotkla starostka.

Neúspěšná byla také snaha o oslovení pojízdné prodejny. Jednání s podnikatelem z Havlíčkobrodska přitom byla už téměř uzavřena, obchodník však na poslední chvíli řekl, že by se mu dlouhá cesta za tržbou nevyplácela. „Máme i další nápady, jak hlavně starším občanům potraviny zajistit, ale už je nechci říkat veřejně. Nepovedlo se nám toho už totiž tolik, že bych to nerada zakřikla. Podstatné je, že se nevzdáváme," poznamenala starostka.