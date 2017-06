Velkomeziříčské Náměstí se opravovat nebude

Velké Meziříčí – Dlouho očekávaná oprava velkomeziříčského Náměstí ustrnula na mrtvém bodě. Zastupitelé většinou hlasů odmítli přistoupit k podpisu smlouvy s autorem vítězného návrhu, který vzešel z architektonické soutěže.

„Nemohli jsme odsouhlasit tento návrh zejména kvůli systému dopravy. Jde hlavně o ulici Kostelní, kde je základní škola, a tudíž velký pohyb chodců. Právě tudy by podle návrhu měla přijíždět auta do centra města. V současné době je tam doprava velmi omezená a přivést ji tam by bylo velmi nebezpečné,“ vysvětlil svůj postoj jeden ze zastupitelů Stanislav Rosa.

Názory opozičních zastupitelů nedokázal vyvrátit ani autor vítězného návrhu architekt David Mikulášek, který se snažil na zasedání vysvětlit sporné otázky.

„Z mého pohledu byla diskuse s architekty dobrá a věcná a objasnila všechny věci z návrhu, které zastupitelé označili za sporné. Nicméně to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo. Peníze, které jsme měli vyčleněné na dokumentaci, budou vráceny do rezervy města, a smlouva s architektem podepsána nebude. Podle mě to není nejšťastnější řešení, ale musím respektovat rozhodnutí zastupitelstva,“ posteskl si velkomeziříčský starosta Radovan Necid, který se netají tím, že podle jeho názoru při hlasování zřejmě nešlo o budoucí podobu Náměstí, ale o politiku.

Soutěž na úpravu centra města, do níž se přihlásilo šestnáct architektonických ateliérů, vyšla pokladnu města na více než 700 tisíc korun. Porota složená z uznávaných odborníků vybrala projekt podle předem daných hodnoticích kritérií. Část zastupitelů si ale myslí, že ne všechna byla u vítězného návrhu dodržena.

„Když se vyhlašovala soutěž, stanovili jsme body, které měly architektonické návrhy vyřešit. Byl mezi nimi například stánkový prodej, parkování a podobně. Vítězný návrh ale podle nás všechny nevyřešil,“ uvedl Stanislav Rosa.

Velkomeziříčský starosta se s patovou situací nesmířil a navrhl zapojit do rozhodování i místní obyvatele. „Chtěl jsem, abychom vyhlásili referendum. Můj návrh ale o jeden hlas neprošel,“ řekl Radovan Necid.

„Referendum je dobré v tom, že může pomoci samosprávě zjistit vůli občanů. Je ale zároveň velmi zrádné, a to zejména v tomto případě. Když položíme lidem otázku, jestli chtějí, aby se centrum města opravilo podle vítězného návrhu, pak se bojím, že budou hlavní roli v odpovědích hrát emoce, a ne fakta,“ argumentoval Stanislav Rosa.

Obnova Náměstí se zanedlouho opět dostane na jednání zastupitelstva. Starosta totiž hodlá otázku referenda znovu nastolit. „Rád bych se na názor lidí zeptal. Referendum posílí transparentnost soutěže. O podobě centra tak nerozhodne jen pár lidí v zastupitelstvu, ale co největší počet občanů. Materiál k referendu hodlám předložit i na další zasedání zastupitelstva, chci, aby se o něm znovu hlasovalo,“ vyjádřil se Radovan Necid.

Do hry se může znovu dostat také deset let starý návrh obnovy Náměstí architekta Přemysla Kokeše, který byl vypracován ještě v době, kdy byl velkomeziříčským starostou František Bradáč.

„Tehdy byl návrh architekta Kokeše přijat, ale problém byl v tom, že končilo volební období, a nové vedení města se rozhodlo jej neakceptovat a nakonec vyhlásilo novou architektonickou soutěž. Nyní jsme ve stejné situaci. Blíží se konec volebního období a řešení zřejmě bude na novém zastupitelstvu,“ podotkl Stanislav Rosa.

„My jsme projekt architekta Kokeše nerealizovali proto, že jsme se rozhodli pro jinou prioritu – opravili jsme Jupiter club. Myslím si, že toto rozhodnutí bylo správné. Náš kulturní dům to potřeboval, a za jeho rekonstrukci jsme získali i titul Stavba Vysočiny roku 2014. Náměstí přišlo na řadu nyní, mysleli jsme si, že se nám to už konečně podaří,“ poznamenal Radovan Necid.