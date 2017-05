Ve Žďáře se chystají na vyhlášenou svatojánskou pouť, druhou největší v republice

Žďár nad Sázavou – Začátkem příštího týdne začnou do Žďáru najíždět první provozovatelé atrakcí na vyhlášenou svatojánskou pouť. Ta je brána jako druhá největší v republice s návštěvností v řádu desítek tisíc lidí.

„Světští“ opět zaberou prostranství u zimního stadionu a blízké okolí. I letos se hlavně děti mohou těšit na stovku kolotočů, houpaček a dalších pouťových atrakcí, prodejních stánků bude dvakrát tolik. „Návštěvníci na pouti najdou oblíbené atrakce z dřívějška, jako je třeba visutý kolotoč, adrenalinové atrakce, katapult či Factor X, ti menší zase třeba tradiční labutě, aquazorbing, strašidelný zámek či jízdárny s poníky. Novinkou bude avengers, otáčející a naklápějící se atrakce, lavice s vodními a ohnivými efekty,“ přiblížila Marie Šustrová z odboru komunálních služeb žďárské radnice.

Kolotoče budou v provozu už od úterý 9. května, ale toho dne ještě bez ozvučení. Krátké zvukové zkoušky přijdou na řadu ve středu odpoledne, ve čtvrtek a v pátek atrakce pojedou s hudbou od půl třetí odpoledne do sedmi hodin večer a následně až do půl desáté večer bez ozvučení. „V pátek a v sobotu bude pouť bez omezení do 21.30 hodin a pak až do půlnoci bez hudby. V neděli se lidé mohou přijít pobavit do 19 hodin s hudbou a do 21 hodin bez hudby,“ upřesnila Šustrová.

Pouťové veselí si vyžádá rovněž změny v organizaci dopravy. Od 9. do 15. května budou uzavřená parkoviště u Sport Baru a vedle nové silnice do čtvrti Klafar. Lidé mohou využít parkovací plochu před Domem kultury či centrální parkoviště.

O pouti bude rovněž umožněno parkování na silnici z Libušína na Klafar, která bude opět neprůjezdná, nicméně průchozí pro chodce. Nákladní auta se nedostanou do ulice Šípková a částí ulic Libušínská a Studentská a od pondělního večera čeká odklon i MHD, bez obsluhy zůstane zastávka Libušínská.

Obyvatelé i návštěvníci Žďáru dostanou v sobotu 13. května další možnost si prohlédnout Žďár z ptačí perspektivy z věže kostela svatého Prokopa. „Vstup na věž bude zdarma ve skupinách po patnácti osobách v doprovodu průvodce, prohlídka potrvá zhruba dvacet minut,“ uvedl Stanislav Mikule ze žďárského regionálního muzea, které se spolupráci s farností zpřístupnění věže zajistí v době od 9 do 20 hodin.

Z pohledu duchovního se svatojanská pouť zaměří především na poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. První ze mší svatých se tam uskuteční v sobotu 13. května od půl páté odpoledne a doprovodí ji chrámový sbor od svatého Prokopa. Dalších pět mší svatých přijde na řadu v průběhu neděle. Zájemce čeká také komentovaná prohlídka unikátního poutního kostela, památky UNESCO, v sobotu v 17.30 hodin.

Svatojánská pouť se ve Žďáře pořádá minimálně od roku 1722, kdy byl poutní kostel svatého Jana Nepomuckého vysvěcen. Žďárské poutě bývaly velice slavné. Změna nastala za císaře Josefa II., který rozhodl o sjednocení data poutí na celém území svého panství. Po jeho smrti se ale vše vrátilo do starých kolejí, i když někde od té doby slavili poutě dvě. Jednu podle patrona svého církevního svatostánku a druhou „císařskou“. Ta se ale ve Žďáře dlouho neudržela a zůstala jen tradiční svatojánská.