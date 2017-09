Ve Žďáře chtějí udělit čestné občanství zachránkyni malé Židovky

Žďár nad Sázavou – Udělit čestné občanství města Jaroslavě Doležalové ze Žďáru nad Sázavou doporučili žďárští radní tamním zastupitelům.

Dnes dvaadevadesátiletá žena za války doma ukrývala pětiletou židovskou holčičku Jarmilu Wilhelmovou z Prostějova a za tento svůj čin byla letos rovněž oceněna Cenou města Žďáru nad Sázavou. „Pokud zastupitelé návrh schválí, paní Doležalová bude nositelkou v pořadí sedmého čestného občanství Žďáru, které bylo uděleno od roku 1989,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement.

Příběh Jaroslavy Doležalové byl veřejnosti dlouho neznámý. V roce 1944 tehdy devatenáctiletá Doležalová se svým manželem ukrývala u sebe doma v Bezručově ulici malé židovské děvčátko, a to i přes to, že nedaleký zámek byl obsazen německou posádkou, která prováděla časté namátkové kontroly v okolí. Dívence rovněž mladá žena zajistila u světnovského starosty falešnou policejní přihlášku pro případ prozrazení.

Maminka dítěte byla Židovka, která v posledním roce války musela nastoupit do jednoho z posledních transportů mířících do Terezína. Stejný osud hrozil i holčičce ze smíšeného manželství. „Otec Vladimír Wilhelm zajížděl v roce 1944 coby obchodník pravidelně do Žďáru. Zde také hledal někoho, kdo by dcerku ukryl,“ přiblížil události, ke kterým došlo před více než sedmdesáti lety koordinátor Židovské obce v Praze Martin Růžička. „Jarmila Wilhelmová se poté odstěhovala do Německa, měla dvě děti a před dvěma lety zemřela,“ doplnil Růžička.

Letos v létě se Jaroslava Doležalová dočkala rovněž návštěvy izraelského velvyslance Daniela Merona, který za ní zavítal, aby jí za její čin, o kterém se dozvěděl, poděkoval. „Nepřipadám si tak důležitá, že bych měla být takto poctěna. Udělala jsem to ráda,“ uvedla při této příležitosti vitální seniorka, která vychovala tři syny, má šest vnuků a jedenáct pravnuků. „Měla jsem to jako svoje tajemství, ani moje děti to nevěděly,“ dodala žena, která je v kontaktu s dcerou své někdejší chráněnky, která žije v Německu.

Ve Žďáře až do roku 2014 měli pět čestných občanů – šlo o letce z druhé světové války. Posledním z nich byl pilot stíhač Jindřich Bílek oceněný v roce 1998, předtím se čestnými občany Žďáru stali plukovník Josef Svatoň, štábní kapitán Jindřich Leskauer, major Bohuslav Holemář a štábní rotmistr Vladislav Břečka. V roce 2014 k nim přibyl Josef Chromý, tasmánský podnikatel, který ve Žďáře strávil dětství a dodnes město navštěvuje.