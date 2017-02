Ve Žďáře budou lidé rozhodovat, co město postaví

Žďár nad Sázavou - I pro rok 2018 chce žďárská radnice do rozpočtu města začlenit peníze na takzvaný participativní rozpočet. O využití části peněz tak budou stejně jako letos rozhodovat obyvatelé. „Opět by v něm mělo být šest set tisíc korun. Po zkušenostech ale bude maximální částka na jeden lidmi navržený projekt zvýšena z dosavadních padesáti na tři sta tisíc korun," informoval žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Novinkou by také mělo to, že se bude hlasovat dříve než v listopadu. „Některé projekty vyžadují stavební povolení, takže letos budeme mít co dělat, aby se vše stihlo," dodal starosta.

První dva projekty, které si pro letošek lidé odhlasovali, se týkají Farských humen. Jednak jde o úpravu ploch po loni pokácených topolech, druhým veřejností podpořeným záměrem je oplocení objektu bývalé vodárny u Sázavy, kterou využívají skauti. Třetí z podpořených projektů, kterým je úprava vstupu do úvozu v lokalitě Klafar, vyžaduje delší administrativní přípravu. Naopak relativně jednoduchá podle jeho slov bude obnova pítka v atriu za náměstím, které by mělo být hotovo do prázdnin. „Počítáme s výměnou mobiliáře a mohla by tam přibýt i knihobudka. Vznikl by tak prostor, kde si lidé budou moci vzít knížku a posedět," doplnil Navrátil.