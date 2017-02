Ve Velkém Meziříčí lidé uvidí zmenšenou železnici

Žďár nad Sázavou - Nejen zpěv, i dobrá nálada a pohoda provází zkoušky sboru C-VOX. „Hezky jste to dotáhli," usmívají se sopranistky na ostatní přítomné ti zrovna dozpívali „svou" část skladby, kterou právě zkoušejí. Na všech jako by bylo na první pohled poznat, jak je hudba baví. Zpívají spolu už osm let.