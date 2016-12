Ve vánoční hře si opět zahrála i měřínská Bohdalka

Měřín - Příběh o narození Ježíška, který rok co rok ožívá na Štědrý den v Měříně, si ani letos nenechaly ujít tisíce lidí. Někteří se přišli podívat poprvé, jiní přidali měřínský Živý betlém mezi své rodinné tradice.

„My jezdíme pravidelně, moc se nám to líbí. I když jde vždy o stejný příběh, je pokaždé trochu jiný. Každý rok nás to dokáže překvapit," pochválila divadelní ztvárnění biblického příběhu v Měříně Jitka Šilhartová z Jihlavy.

Měřínský Živý betlém letos přinesl i některé novinky. V roli Marie se například poprvé představila Kateřina Jílková. „Nikdy jsem nehrála, toto byla moje premiéra. Tereza Motyčková, která to organizuje, mě oslovila koncem léta, jestli bych o tuto roli neměla zájem. Nechala jsem si pár dní na rozmyšlenou a pak jsem přikývla. Zkoušet jsme začali koncem října, zvlášť se konaly zkoušky mluvené a zvlášť pěvecké," popsala počátky své čerstvě nastartované herecké kariéry Kateřina Jílková, která, přestože ji v den premiéry trápilo nachlazení, zvládla přidělenou roli skvěle.

Ne všechno ale procházelo hladce a dokonale. Prkna která znamenají svět, se zpočátku vůbec nelíbila hlavní postavě příběhu, právě narozenému Ježíškovi. „Miminko nebylo čerstvě narozené, mělo už půl roku. A byla to holčička, Terezka. Trochu se kroutila, nakonec ji musel konejšit Josef. Byli jsme tak předem domluveni, že kdyby miminko začalo zlobit, tak si jej převezme on," prozradila s úsměvem Kateřina Jílková.

O nečekané situace nebyla nouze ani v publiku. „Mami, tati, on tam mluví sprostě, říká kadidlo," žalovala rodičům pětiletá Klárka, která s celou rodinou přijela z Brna. „Ona neví, co to je. My do kostela nechodíme, takže to slovo nezná," omlouvala holčičku uzardělá maminka a otáčela se k rozesmátým okolním divákům.

Vánoční hra pobavila i poučila. Návštěvníci Měřína nešetřili slovy chvály. „Minulý rok jsme hru viděli na videu a strašně jsme ji chtěli vidět i naživo. Navíc v ní zpívá moje kolegyně, takže jsme si to nemohli nechat ujít," řekla Lída Zemanová z Jihlavy. „Velice mě to dojalo, všichni herci byli skvělí, ale nejvíce se mi líbila babička, byla jak z knížky od Boženy Němcové. Ta mě opravdu dostala," dodala Lída Zemanová.

Zmíněnou roli babičky si už podesáté „střihla" osmdesátiletá Františka Křečková z Měřína. „Já hraji moc ráda, i když se pokaždé musím naučit jiný text. Většinou si ho odříkávám při vaření. Nejvíce se mi to líbilo před pár lety, kdy jsem jako babička vyprávěla dětem o tom, jak to bývávalo na Štědrý den kdysi. Ale hezké je to vždycky. A moc mě to baví i mezi mladými, cítím se mezi nimi dobře. Když budu zdravá, chtěla bych si to za rok zase zopakovat," sdělila Frantička Křečková, které známí neřeknou jinak, než měřínská Bohdalka.