V zámku opět chystají Den dýní

Žďár nad Sázavou – Vydlabávat dýně a aranžovat do nich květy i podzimní plody, mini jarmark, potrhlé dýňové obličeje i jídlo, které bude jak jinak než z dýní. Dýně ve všech podobách najdete v zámku ve Žďáře v sobotu 30. září od 13 do 17 hodin.

Dýně ve všech podobách najdete v zámku ve Žďáře v sobotu 30. září od 13 do 17 hodin.Foto: Deník / Marek Jiří

„Děti si vydlabou dýni podle své fantazie, dospělí si z ní mohou udělat podzimní dekoraci, kterou si odnesou domů. Do dýní budeme aranžovat cokoli, od květin až po to, co nám nabízí podzimní příroda. Kdo chce, přinese si svůj nožík. Kdo jej mít nebude, nemusí se bát. Zapůjčíme,“ řekla Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár nad Sázavou.

Kromě dekorací jsou dýně populární i v kuchyni. „Den dýní se bez dýňových dezertů jako je cheesecake nebo muffiny, dýňového caffé latte, polévky nebo koláče neobejde. Na zahřátí bude svařák, a to i dětský bez alkoholu,“ dodala Herberová.