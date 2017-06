V Sázavě se srazil vlak s osobním autem. Záchranáři měli cvičení

Žďársko – Mimořádně napínavá byla až do posledních okamžiků sezony situace ve fotbalové I. B třídě – skupině B. Přesněji na jejím tabulkovém spodku. O sestupu Třebelovic a Kněžic do okresního přeboru již bylo nějaký čas jasno. O třetího černého Petra si to na dálku rozdal trojlístek Hartvíkovice, Měřín a Křoví.