V Netíně poteče v sobotu pivo proudem, chystají tam Pivní slavnosti

Vysočina – Nový pavilon, který ponese označení E. Na místě, kde v minulosti stála kasárna Otokara Jaroše, tedy v těsné blízkosti současného vedení Kraje Vysočina. Taková je vize Krajského úřadu Kraje Vysočina v následujících letech. Chce se totiž pustit do stavby nové administrativní budovy pro úředníky. Během let totiž jejich počet vzrostl natolik, že už se do stávajících prostor nevejdou.