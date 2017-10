V Meziříčí chtějí novou hasičskou stanici i heliport

Velké Meziříčí – Vybudování nové hasičské stanice plánují nyní ve Velkém Meziříčí. Vyrůst má za třetí Základní školou Školní na ploše u obchvatu města mezi hřištěm a autobazarem. V jejím areálu by měl vzniknout rovněž heliport, který ve městě v současné době ještě chybí. Záměr již schválili městští radní.

„Obdrželi jsme žádost o bezúplatný převod pozemku pro výstavbu nové služebny hasičského záchranného sboru. Jedná se o pozemek o velikosti zhruba šest tisíc metrů čtverečních,“ popsal velkomeziříčský místostarosta Josef Komínek.

Tamní hasiči v současné době sídlí společně se zdravotnickou záchrannou službou v budově nad gymnáziem. Tyto prostory jim už ale příliš nevyhovují. „Chtějí být blíže k dálnici D1, aby dojezdové časy byly kratší. V poslední době totiž zasahují hlavně na dálnici, zvláště pak v zimních měsících,“ vysvětlil Josef Komínek.

Naproti tomu záchranáři, kteří podle něj měli původně do projektu jít společně s hasiči, se nakonec stěhovat nechtějí. „Ti to mají naopak, vyjíždějí hlavně do města nebo do jeho nejbližšího okolí. Pokud se něco stane na dálnici, zasahuje tam spíše letecká záchranná služba nebo záchranky z jiných měst,“ informoval velkomeziříčský místostarosta.

Vedle nové služebny hasičů je v plánu rovněž heliport. „Ve Velkém Meziříčí totiž aktuálně není žádný vhodný prostor, kde by mohla letecká záchranná služba přistávat,“ dodal Josef Komínek.

V současné době záchranáři při zásazích na dálnici D1 využívají hlavně samotnou plochu této komunikace. „V případě nutnosti se odklání doprava a vrtulník přistane přímo na dálnici,“ vysvětlila Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s tím, že kromě heliportů mají záchranáři na Vysočině ještě množství vytipovaných vhodných přistávacích ploch.

Rada města převod pozemku hasičům doporučuje, schválit jej musí ještě zastupitelstvo.