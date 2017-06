V knihkupectví četli dětem Laskavé pohádky od starého dubu

Žďár nad Sázavou – V pátek 2. června se ve žďárském knihkupectví Šemrincová (u bazénu) uskutečnilo první Podvečerní čtení pro děti.

Akce byla uspořádána v rámci akce Celé Česko čte dětem, jejímž cílem je podpora čtenářství u dětí. Zároveň byla akce dárkem ke Dni dětí. Zúčastnilo se jí asi 22 dětí předškolního a mladšího školního věku v doprovodu rodičů.

Hodinové čtení z knížky Laskavé pohádky od starého dubu, jejíž autorkou je Zuzana Šestáková bylo doprovázeno hubeními vsuvkami a soutěžními otázkami. Nechybělo občerstvení a malý dáreček pro každé dítě. Na podzim plánuje knihkupectví další čtení pro děti. V plánu je i večer poezie, která je v současnosti neprávem opomíjena.

Gabriela Šemrincová