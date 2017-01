V Jívoví se opět hraje Člověče, nezlob se

Jívoví – Člověče, nezlob se, to bude zítra, v sobotu 21. ledna, platit bezezbytku v Jívoví na Žďársku. Kulturním domem bude mimo hovoru a smíchu slyšet kutálení kostek a ťukání figurek do hracích desek – odehraje se tam 4. ročník velkého turnaje v oblíbené stolní hře.

„Vítěz vyhraje opět horské kolo," řekl František Uhlíř, který turnaj vymyslel a je i jeho hlavním pořadatelem. Startovné stojí 80 korun, prezence hráčů začíná v 9.30 hodin. Než projdou pavoukem hojně obsazované soutěže, může to chvilku trvat, ovšem účastníci nemusejí mít strach, že vyhládnou. „V ceně startovného je i oběd, nachystáme výborný guláš," připomněl Uhlíř.

Druhé místo bude odměněno koloběžkou pro dospělé a třetí kolečkovými bruslemi. „Ale hezká cena se dostane prakticky na každého," pověděl František Uhlíř, hlavní organizátor i sponzor turnaje. Hráči si „vyházejí" třeba sportovní náčiní a další ceny, medaile a poháry pro vítěze jsou samozřejmostí.

Pro přihlášení do turnaje neplatí žádná omezení, zúčastnit se může, kdokoli má chuť. „Zváni jsou všichni, ať je jim pět, nebo sto let," zmínil Uhlíř. Předloni třeba bylo nejmladšímu hráči sedm roků a nejstaršímu pětaosmdesát.

Turnaj v Člověče, nezlob se v Jívoví si rychle získal množství příznivců - vládne tam vždy bezprostřední nálada plná legrace, pohody a radosti ze hry. „Je fakt, že náklady na uspořádání turnaje startovné nepokryje, ale já to dělám právě proto, že mám vždy ohromnou radost, že se lidi sejdou a baví se," dodal František Uhlíř s úsměvem.

S organizací hravé soutěže mu v Jívoví s nadšením pomáhá spousta lidí. „Třeba kamarádi z fotbalového klubu, a hodně se angažuje také obec," zdůraznil Uhlíř. Získal i spoustu dalších sponzorů.

Prvního turnaje v Jívoví se zúčastnilo přes šedesát lidí, loni jich už bylo sto dvacet. „Letos to zas bude překvapení, tipovat si netroufám. Když nás bude do dvou set, tak se pořád do kulturního domu vejdeme," smál se Uhlíř. Sad hracích desek, figurek a kostek má v zásobě pro stovky hráčů.

Loni obsadily všechna tři první místa v turnaji ženy. Podaří se letos mužům odveta?