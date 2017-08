V Herálci si přišli na své malí i velcí kluci

Herálec – Malá, ale naše. I tak by se dala nazvat traktoriáda v Herálci.

„Jsme sice rádi, když nám účastníci přijedou, ale z kapacitních důvodů nám vyhovuje raději méně přihlášených traktorů. Máme pětadvacet soutěžících, což je pro nás ideální. Strojů je tu o něco více, asi pětatřicet. Někteří se ale přijeli jen podívat,“ informoval předseda spolku Pro Herálec Zdeněk Gregor.

Spolek Pro Herálec se organizace akce, v níž mají hlavní slovo silné zemědělské stroje, ujal poprvé. „Traktoriády se v Herálci už kdysi konaly. Uskutečnily se čtyři ročníky, pak ale byla dva roky odmlka. Teď jsme traktoriádu zorganizovali my. Ještě jsme se ani nedomluvili, jestli to bude pokračování předchozí série nebo jestli začínáme znovu. Dříve to bylo na jiném místě a akce byla i jinak koncipovaná,“ vysvětlil Zdeněk Gregor.

Do Hrálce se sjeli jak místní majitelé traktorů, tak i přespolní. „Nejdál to měli z Podivína a z Břeclavi,“ prozradil Zdeněk Gregor, který sám traktor také vlastní. „Byl jsem i účastníkem jedné z minulých traktoriád. Traktory mám rád, všechno co vrčí, mě baví,“ usmál se Gregor.

Odvážlivci, kteří se postavili na startovní čáru, museli absolvovat hned několik disciplín. Tahali závaží, utkali se v jízdě zručnosti a zúčastnili se i volby královny krásy. „Vyhlašujeme královnu krásy domaděl, což je doma vyrobený traktor a královnu krásy sériový stroj,“ podotkl Zdeněk Gregor.

Jedním z účastníků herálecké traktoriády byl i Vladimír Janšev z Bystrého. „Na podobné akce jezdím pravidelně. Jezdívám i do Janova u Litomyšle, do Nedvězího, do Škrdlovic a na jiná místa. Líbila se mi i traktoriáda v Rozseči u Kunštátu. Ta herálecká je taková domácí. Není to žádná velká komerční záležitost, je to malé, ale pěkné. Každá traktoriáda je jiná, jsou jiné soutěže, odlišná pravidla,“ nechal se slyšet Vladimír Janšev.

Sobotní akce v Herálci byla velkým lákadlem pro malé i velké kluky. Kde jinde se jim taky naskytne příležitost prohlédnout si silné stroje takhle pěkně zblízka. Mnozí pouze obdivovali, jiní zasvěceně diskutovali s majitelem některého z traktorů. „Přišel jsem se taky podívat, traktory mám rád i když sám žádný nevlastním. Je to moc pěkné, opravdu se mi to líbí. Kdyby bylo podobných akcí více, určitě bych se nezlobil,“ pochválil nápad obnovit tradici traktoriád herálecký chalupář Tomáš Sysel z Ivančic.