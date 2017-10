V gastronomické soutěži se letos bojovalo o Křižánecké koruny

Křižánky – Vlastní novou měnou – Křižáneckou korunou - v Křižánkách odměňovali účastníky soutěže o nejzajímavější pokrm z brambor. Na stole v obecní kavárně se kromě domácích chipsů objevily také zapečené brambory, šťouchané brambory či guláš s bramboráčky.

Lidé do soutěže, která se konala druhým rokem, přinesli vzorky jídel, které pak návštěvníci degustovali a přidělovali jim hlasy.

„Soutěž obec pořádá podruhé, vyzkoušeli jsme ji v minulém roce. Hned napoprvé se sešlo patnáct pokrmů, a to jak od místních lidí, tak i od chalupářů. Byly to například bramboráky, bramboráky se zelím, zapečené brambory, ale i bramborová bábovka, langoše z brambor nebo jablka v županu pečená v bramborovém těstě. Byla tam i velice zajímavá jídla, ne úplně běžná, třeba například právě langoše z brambor,“ uvedla Dana Slámová, která na soutěž v křižánecké kavárně dohlížela.

Bohužel, letos se soutěžních pokrmů sešlo podstatně méně než při prvním ročníku kulinářské akce; možná prý i proto, že ve vsi momentálně nefunguje obecní rozhlas, takže ne ke všem se zpráva o termínu klání včas dostala.

Výstavka pokrmů upoutala i některé turisty. „Moc toho zatím vidět není, ale vypadá to lákavě. Škoda, že soutěží jenom jídla z brambor. My jsme si tady dali místní palačinky, a ty také byly moc dobré,“ poznamenal František Javůrek z Brna, který o víkendu s rodinou na bicyklu zdolával Žďárské vrchy.

Nakonec se hodnotila jen čtyři jídla. „Vyhrál guláš s bramboráčky, na druhém místě skončily domácí brambůrky a na třetím francouzské brambory. Atmosféra ale byla příjemná, a když pak spustila živá hudba, kavárna byla plná a lidé se bavili až do tří hodin do rána,“ přiblížila Dana Slámová s tím, že příští rok snad bude co do počtu přihlášených bramborových pokrmů úspěšnější.

Volba, na co by měla být kulinářská soutěž ozvláštňující křižánecké posvícení zaměřená, byla prý poměrně jednoduchá. „Okolní obce mají třeba soutěže o nejlepší guláš a podobně, takže když jsme uvažovali, co bychom vybrali my, napadly nás právě brambory, protože tady se moc dalšího nevypěstuje,“ dodala s úsměvem Dana Slámová.

Zatímco loni vítězové získali poukaz ke konzumaci v kavárně, letos mohou Křižáneckými korunami platit nejenom v kavárně, ale také ve vedlejším obchodě či třeba v místním kadeřnictví.

A ačkoliv posvícení je obecně spojené především s dobrým jídlem, pitím a všeobecným veselím, v Křižánkách ho vyvážili během pro zdraví. Toho se mohli před kavárnou zúčastnit jak malí, tak velcí – děti běžely půl kilometru, dospělí museli zdolat kilometry tři.