V bystřických Lužánkách vznikne centrální hřiště

Herálec - Na novou show se mohou těšit všichni, co navštíví herálecký koncert skupiny Rybičky 48. Kapela letos slaví 15 let existence a překonání tisícího koncertu. V Herálci udělá zastávku svého turné Správní chlapi tour. Fanouškům přiveze energií nabitou show a hity jako Léto, Zamilovaný/nešťastná, Emily, My ještě nejsme starý, Chtěl jsem tím říct i další.