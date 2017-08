V bystřickém Edenu oslaví ukončení žní

Březejc – Jaké je to starat se o dítě s Duchennovou svalovou dystrofií? Co všechno péče o něj obnáší? Co takto nemocné děti a jejich rodiče trápí? A z čeho mají naopak největší radost? Všechny tyto otázky jsou námětem četných diskusí na společném setkání rodičů dětí se zmíněným onemocněním, které se v tomto týdnu koná v Dětském středisku Březejc.