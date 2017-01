V Bystřici letos plánují zrychlení internetu

Bystřice nad Pernštejnem - V Bystřici letos plánují vyměnit koaxiální kabelové rozvody za optickou síť. Zaznamenat by to měli hlavně obyvatelé bystřických sídlišť, kteří budou mít rychlejší internet a lepší televizní signál.

Ilustrační foto.Foto: profimedia

"Vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele sítě i záměr na její pronájem. Počítáno je s tím, že provozovatel si předplatí nájemné optického kabelu na deset let dopředu, což bude činit asi deset milionů korun, a za tyto peníze se první část optické sítě vybuduje," informoval místostarosta Bystřice Josef Vojta.

Město bude vlastníkem rozvodné sítě, na kterou se může připojovat jakýkoli provider, který ji bude chtít provozovat, přičemž by Bystřice mohla například pronajímat jednotlivá vlákna. Celá síť by vyšla řádově na desítky milionů korun, ale na první etapu, při které by bylo signálem pokryto první a druhé sídliště, kde je nejvíce bytů města, by stačilo zmíněných deset milionů. Hlavní řídicí středisko bude v domě s pečovatelskou službou v Hornické ulici. „V rámci aktuální přestavby dalších bytů v domě s pečovatelskou službou jsme zrušili jeden byt, kde v jeho části vznikne serverovna, odkud se bude vše řídit," přiblížil bystřický starosta Karel Pačiska. Dodal, že pořízení optické sítě města chystali několik let. „Na záměr jsme se připravovali dlouhodobě, jakmile jsme v minulých letech ve městě měli nějaké ulice rozkopané, hned se tam vkládaly chráničky na optické kabely," doplnil.

V současné době koaxiální kabelové rozvody po městě radnice pronajímá společnosti Satt, s níž dlouhodobě spolupracuje.