V Bíteši vystavují účesy ke krojům

Velká Bíteš – Nejrůznější pokrývky a ozdoby hlavy – čepce od vyšívaných plátěných po brokátové, vlňáčky, šátky, koruny i hřebeny – i rekonstrukce téměř neznámých nebo dnes už zaniklých účesů představuje návštěvníkům výstava Tradiční úprava a úbor hlavy žen k lidovému kroji na Horácku a Podhorácku jindy a nyní.

Expozice je k vidění v muzeu ve Velké Bíteši, od úterý do pátku pokaždé od 8 do 12 a od 14 do 16 hodin. Výstava potrvá do pátku 29. září.