Už rostou. Vysočina se stává rájem pro všechny houbaře

Vysočina – S příchodem podzimu se otevírají houbařům nadějné vyhlídky, z lesů Vysočiny si nyní přinášejí pěkné úlovky. „Našla jsem křemenáče, bedly a také rodinku praváků, a to když jsem náhodou odhrnula borůvčí,“ řekla Lenka Veselá ze Žďáru.

Pravé hřiby si z lesa donesla i Anna Růžičková. „Také jsme našli hodně bedel a klouzků. Sbírali jsme v okolí Skleného nad Oslavou,“ prozradila houbařka. Na ještě lepší úrodu se mohou milovníci houbaření těšit v příštích týdnech.

Aktuálně je v lesích na Vysočině nejvíce takzvaných podeštných hub. „Mechovka obecná, klouzek peprný a klouzky obecně, ale i muchomůrky – například červená a královská,“ vyjmenoval Jiří Burel, předseda jihlavského mykologického klubu a člen výboru České mykologické společnosti. Rostou také drobné houby – helmovky, špičky nebo penízovky. „Dokonce i v jihlavských parcích lidé nyní nacházejí žampiony a bedly,“ dodal mykolog.

I když hřibů zatím není na plné koše, už se najdou. „Výhled je podle mě velmi příznivý, hřibovité houby jsou na vzestupu a velkou vlnu čekám přibližně o příštím víkendu – smrkové hřiby a pak hnědé, které už také začínají růst,“ odhadl Burel.

Kupříkladu Žďárské vrchy byly podle mykologa v létě na houby nejštědřejší, jinde na Vysočině to prý bylo slabší – třeba na Třebíčsku letos na houby bylo hodně sucho. „Předpokládám, že nyní zbytek Vysočiny Žďárské vrchy dožene, hezky napršelo. Na Třebíčsku těžko říct, ale i tam houby porostou, jen teď neodhadnu, v jaké míře,“ poznamenal Jiří Burel. Poslední dva roky podle něj bylo léto pro houbaře na Vysočině katastrofální, a to i letos, kromě Žďárských vrchů. „Ve Žďárských vrších v červenci hojně rostly hnědé a smrkové hřiby a kováře, ale v srpnu to trochu spadlo. Celkově je sezona zatím podprůměrná,“ okomentoval to Burel.

Současné chladnější počasí zatím na růst hub nemá zásadní vliv. Jak mykolog přiblížil, hřibovitým houbám nejlépe vyhovuje teplota kolem osmnácti až dvaceti stupňů, v noci kolem pěti až deseti stupňů, příhodné vlhko a také málo větru. „Vítr je dalším důležitým faktorem, čím více je větru, tím více se půda vysušuje. Jinak pokud by teploty přes den klesly pod deset stupňů, růst hub by to zřejmě zpomalilo, ale nyní houby rostou v zemi prohřáté z léta, pod vrstvou jehličí, takže současné teploty nejsou ještě problémem,“ vysvětlil mykolog.

Jako každý rok se místy vyskytují i některé rarity, v tomto ohledu je ale podle Jiřího Burela každá sezona specifická. „Vyzdvihovat jeden druh tedy není nutné, každý rok rostou jiné vzácné houby. Na výstavě jsme jich měli patnáct,“ řekl ve čtvrtek. Houbařská výstava se v Jihlavě konala minulý týden. Příští víkend se budou houby vystavovat ve Studnici na Hlinecku a tradiční výstava Houby Žďárských vrchů se uskuteční o víkendu 7. a 8. října v Křižánkách na Žďársku.

Houby, které lidé neznají, mohou až do konce října přinášet do jihlavské poradny, kterou mykologický klub provozuje v budově Muzea Vysočina na Masarykově náměstí. Poradna je otevřená vždy v pondělí od 16 do 17 hodin. „Tento týden přinesla spousta lidí bedlu zardělou,“ dodal mykolog Jiří Burel.