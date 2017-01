Uprchlí papoušci byli viděni u Pasecké skály

Nové Město na Moravě - Vzácní exotičtí ptáci, kteří uletěli chovateli z Nového Města na Moravě, byli naposledy spatřeni poblíž Pasecké skály. Majitel po nich i nadále pátrá, vypsal i finanční odměnu.

Sameček alexandra čínského byl spatřen a vyfocen na stromě poblíž Pasecké skály. Foto: Pavel Mráček

„Uletěli mi tři alexandři čínští, jeden samec a dvě samice. Šlo o chovné ptáky, asi pětileté," posteskl si chovatel exotického ptactva Otakar Německý z Nového Města na Moravě.

Samec papouška byl na konci listopadu spatřen a vyfotografován na větvi stromu rostoucího u Pasecké skály. „Byl to doslova zázrak, že se jej u Pasecké skály podařilo vyfotit, ochranáři mi fotografii poslali. Bohužel to byla poslední informace o jejich pohybu. Pak jako by se po nich zem slehla. Ozval se mi sice ještě někdo z Kutné Hory, ten ale našel alexandra malého," sdělil Otakar Německý.

Náhodnému turistovi se podařilo pořídit snímek samečka sedícího na větvi stromu. Ten pak předal ochranářům. „Trochu mě překvapilo, že viděl jen jednoho ptáka, většinou se drží v hejnech. Ale u alexandrů čínských nejsou celoroční sociální vazby, přicházejí spíše až v době toku. To bude možná ten důvod," snažil se najít vysvětlení Otakar Německý.

Podle ornitologů by exoti mohli ve volné přírodě přežít, i když je zima. „Protože jsou celoročně chovaní ve venkovní voliéře, zima jim nevadí a mají velkou šanci na přežití ve volné přírodě. Ohrozit by je mohl jen nějaký predátor, kterým je v tomto případě dravec. Navíc alexandři čínští ve své vlasti, v Číně, žijí ve vysokohorských oblastech. Sbírají plody různých stromů bobule, semena šišek a podobně. Pokud se budou mít čím živit, mohli by přežít," informovala Jana Hejtmánková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

S tímto názorem souhlasí i chovatel. „Mrazy jim nevadí a ptáci byli krmeni přírodní potravou. Dravci by je ale ohrozit mohli, alexandři čínští jsou v naší přírodě cizorodý prvek," potvrdil Otakar Německý, který za nález vzácných papoušků nabízí i odměnu. „Pokud je někdo najde, jsem ochoten zaplatit mu tisíc korun za kus," slíbil chovatel.

Alexandr čínský patří u českých chovatelů k běžným ptačím exotickým druhům. Jde o papouška střední velikosti. „Samec se vyznačuje jasně červeným zobákem, samice jej mají černý. Mají dlouhý, štíhlý ocas, hlava a hruď je šedomodrá. Existuje ale také vzácnější, modrá mutace. Jak samci, tak i samice mají výrazné černé lemování hrdla. Jejich celková délka okolo padesáti centimetrů," popsal chovatel.