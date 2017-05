U Městských lázní vznikne hřiště i lanový park

Nové Město na Moravě – Projekt nového sportovního parku pro všechny generace, který má v letošním roce vzniknout poblíž Městských lázní v Novém Městě na Moravě, spěje do finále.

Městské lázně v Novém MěstěFoto: Deník/ Helena Zelená Křížová

„Chtěli jsme vědět, co všechno by tam lidé chtěli mít, proto jsme zorganizovali veřejné setkání. Ti, kteří se ho zúčastnili, měli hned několik přání. Podle nich by tam nemělo chybět hřiště na míčové hry, které by mělo být navrženo tak, aby se v zimě mohlo přeměnit v kluziště.

Požadovány byly také cvičební stroje pro seniory nebo malý lanový park,“ prozradil novoměstský starosta Michal Šmarda.