Turné čtyř můstků. Českým želízkem je nováček Štursa

Odjezd bez fanfár. Na tradičním Turné čtyř můstků se představí šest českých skokanů na lyžích. Podle dosavadního průběhu sezony s velmi skromnými ambicemi. Opory minulých let zatím tápou, lídrem týmu je nováček Vojtěch Štursa. Favoritem pětašedesátého ročníku závodů v Německu a Rakousku je Slovinec Domen Prevc.

Vojtěch ŠtursaFoto: ČTK

Jedenadvacetiletý Vojtěch Štursa je velkým překvapením sezony. V sedmi dosavadních závodech pětkrát bodoval, naposledy v Engelbergu skončili osmý. V hodnocení Světového poháru mu patří dvacáté místo. „Je naší největší nadějí," připouští reprezentační trenér Jakub Jiroutek. „Rozhodne hned první závod, jak to zvládne. Ale věřím mu, že udělá velký výsledek."

Rodák z Nového Města na Moravě Štursa přiznává, že start na Turné čtyř můstků je splněním jeho velkého snu. „Pro mě je to velká radost a ohromně se na to těším. Když už tam budu, chci si to především užít," uvedl v rozhovoru pro Deník. „Nejsem pod žádným tlakem. Pojedu tam především s tím, abych skočil co nejlépe a abych z těch skoků měl radost."

Jednička reprezentace posledních let Roman Koudelka se letos stále hledá. Bodoval jen třikrát, nejlépe byl sedmnáctý. Sám považuje své trápení za psychický blok. Jiroutek je však odlišného názoru: „Když máš potíže postoupit do druhého kola, tak to není moc o hlavě. Tam se něco stalo v létě, ale nevím co. Nebyl jsem u toho."

Posledním českým vítězem Turné je Jakub Janda, který ovládl seriál v roce 2006. Ani on ale není zcela v pohodě. „Bojoval jsem s novým materiálem, který mi nesedl," uvedl pro svazový web. Sexteto reprezentantů doplňují Lukáš Hlava, Tomáš Vančura a Jan Matura, který si nominaci zasloužil vydařenými výkony v Kontinentálním poháru.

Loňské vítězství obhajuje Slovinec Peter Prevc, letošním favoritem je však jeho mladší bratr Domen. Sedmnáctiletý mladíček byl dosud ve velké formě. Otázkou je, zda zvládne tlak nejsledovanějších závodů sezony. „Turné je pro mě jako každý jiný závod, nevidím v tom žádný rozdíl," citovala agentura Domena Prevce.

Největšími konkurenty by mu měli být především Nor Daniel-Andre Tande, Polák Kamil Stoch, či na domácích můstcích nastupující Němec Severin Freund či Rakušané Stefan Kraft a Michael Hay-böck. Zasáhnout do bojů o nejvyšší příčky také Češi?

Program Turné

30. 12. Oberstdorf16.45

1. 1. Ga-Pa14.00

4. 1. Innsbruck14.00

6. 1. Bischofshofen16.45