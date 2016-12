Tříkrálové koledování se chystá už od října

Žďársko - Již brzy vyrazí do ulic skupinky tří králů s radostnou zvěstí o narození malého Ježíše. Jejich koledování se v celé České republice připravuje několik měsíců předem. „Ve žďárském okrese tuto tradiční sbírkovou aktivitu zaštiťuje dobrovolnické centrum Kambala Oblastní charity Žďár nad Sázavou," uvedla Lenka Šustrová ze žďárské charity.

Také ve Víru obcházeli loni vesnici tři králové s kasičkami na dobročinné dary. Při Tříkrálové sbírce každý rok pomáhají stovky lidí. Foto: Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Tříkrálový dobrovolnický projekt se „rozjíždí" každý rok na konci října. Pro hladký průběh sbírky je nezbytné zajistit tisk materiálů v podobě dokumentů potřebných k pečetění kasiček, vytvořit propagační plakátky, očistit a nově zapečetit kasičky. O veškerou organizaci se na Žďársku stará koordinátorka sbírky Veronika Dobrovolná. Ta do příprav zapojuje dobrovolníky centra Kambala. „Moc si vážím práce všech, kteří pomáhají chystat kasičky nebo třeba jen nařežou kolednické průkazky. Může se zdát, že jde o nepatrnou pomoc, ale takovýchto drobností je při přípravách velké množství. V tuto chvíli každá pomocná ruka přijde vhod," hodnotí práci „svých" dobrovolníků Veronika Dobrovolná.

Kromě pomocníků z Kambaly oslovuje koordinátorka tříkrálové asistenty, bez nichž by se sbírka vůbec nemohla uskutečnit. Jsou to pomocníci, co sbírku organizují v konkrétních obcích a městech. Loni jich bylo přes sedmdesát, pro příští rok není jejich množství ještě uzavřeno. Koordinátorka se poklesu jejich počtu zatím neobává. „Když se stane, že některý asistent s námi ukončí spolupráci, vždy mi předává kontakt na někoho nového. Zatím se mi naštěstí nestalo, že by některá oblast úplně skončila," popisuje Veronika Dobrovolná.

Ve okrese Žďár nad Sázavou se stále nacházejí místa, kde ještě tříkrálové požehnání není rozšířené. „Pokud se najde oblast, která má zájem o koledování, nebo by se někdo chtěl na jeden den v roce stát králem, může se mi ozvat na číslo 777 755 444 nebo e-mailem na veronika.dobrovolna@zdar.charita.cz," doplňuje ještě koordinátorka sbírky.

I v příštím roce budou lidé moci potkat tři krále v ulicích. Tentokrát bude Tříkrálová sbírka trvat o den déle, a to od 1. do 15. ledna.