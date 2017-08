Traktory zarachotí v Herálci

Herálec - Traktoristé a nadšenci do strojů se v sobotu sjedou do Herálce, aby tam předvedli svá podomácku sestrojená vozidla i sériové kusy. Hodnotit se bude rychlost stroje a síla a herálecké ženy budou oceňovat jejich vzhled a krásu.

Ilustrační foto.Foto: Jaromír Šimek

„Dráha je zrádná, závodníci pojedou nahoru, dolů, doleva, doprava, chybět nebude ani hodně bahna. Vyzkoušíme stroje i řidiče, v zatáčkách a couvání je třeba prokázat zručnost,“ řekl za pořadatele ze Spolku pro Herálec Zdeněk Gregor. Herálecká traktoriáda se koná potřetí, traktoristé budou soutěžit na nové trati v lokalitě pod hřištěm – terén tam bude členitější než v minulých ročnících.

Klání traktoristů bude rozděleno do čtyř disciplín, ženy budou volit královny krásy z „domadělů“ i sériových strojů. „V jízdě zručnosti musí závodník projet trať za co nejkratší čas, přičemž může dostat trestné body, když nezacouvá nebo narazí do překážky,“ přiblížil Gregor.

Poslední disciplínou bude tahání břemene. „Na závod máme nachystaný stroj, který když se táhne, vytváří větší a větší odpor, tím pádem zvítězí ten, komu se ho podaří dotáhnout nejdále. Hmotnost jednotlivých traktůrků budeme zohledňovat,“ informoval Gregor.

Zájemci se mohou registrovat od 11 hodin, jejich počet není omezen. „Jezdíme to tu pro legraci, čím více traktůrků dorazí, tím lépe,“ shrnul Gregor. Účastníci nemusí tím pádem platit startovné a za své výkony obdrží diplomy.

GABRIELA PIŠÍNOVÁ