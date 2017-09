Titul Vesnice roku 2017 putuje do Heřmanova na Žďársku

Heřmanov – Velké nadšení vládne nyní v Heřmanově na Žďársku. Vesnice zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2017 a nechala tak za sebou dalších dvanáct soupeřů – vítězů krajských kol tohoto klání. Výsledky byly vyhlášeny v sobotu na slavnostním ceremoniálu v Luhačovicích.

„Je to nádhera, jsme strašně moc rádi. Vůbec jsme to nečekali. Na vyhlášení dorazila pomalu půlka dědiny, přijeli jsme si to hlavně užít. Že vyhrajeme, to nás ani nenapadlo,“ popsala bezprostředně po vyhlášení výsledků heřmanovská starostka Pavla Chadimová. Hlavní klady, které přispěly k vítězství, jsou podle ní hlavně semknutost a pospolitost obyvatel vsi. „Prostě držíme všichni spolu a lidé sami mají chuť se do chodu obce zapojovat,“ podotkla starostka.

Jeden milion korun, který vítězná vesnice v soutěži získala, poputuje na další zvelebování Heřmanova – pravděpodobně na opravu tamní školy nebo kulturního domu. Jeden milion korun již Heřmanovští mají z vítězství v krajském kole klání.

„Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se v uplynulých třiadvaceti letech stala fenoménem českého, moravského a slezského venkova. Jejím cílem je mimo jiné povzbudit obyvatele obcí k aktivní účasti na rozvoji svého domova, otevřít rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam našeho venkova. Děkuji nejen vítězům, ale i všem dalším zúčastněným obcím a už nyní se těším na příští ročník,“ řekla při příležitosti předání cen ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo 213 obcí ze třinácti krajů České republiky. Účastníci byli posuzováni odbornou porotou v několika oblastech. Do finále postoupili ti, kteří zvítězili v krajském kole a získali tak Zlatou stuhu.

Na druhé příčce se ve Vesnici roku 2017 umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje.