Teplomilná kudlanka nábožná byla objevena i ve Žďárských vrších

Žďárské vrchy – Entomologové ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy hledají ve volné přírodě kudlanky nábožné. O pomoc při pátrání žádají i veřejnost.

„Budeme rádi, když nám lidé dají vědět, jestli kudlanky ve Žďárských vrších nezahlédli. Konkrétně nám jde o území Žďárska, Hlinecka, Novoměstska a Jimramovska,“ upřesnil zoolog Petr Mückstein.

Tento teplomilný hmyz se v posledních letech začal šířit i do severnějších oblastí, do chladnějších, vyšších poloh. „Ve Žďárských vrších jsme ji poprvé našli v roce 2007. Donedávna jsme měli za to, že veškeré nálezy jsou ojedinělé a náhodné. Že jde o zavlečené jedince. Kudlanka velice často třeba „jezdí stopem“ – v Brně nasedne na auto a nechá se dovézt na jiné místo,“ usmál se Petr Mückstein.

V letošním roce se situace změnila. Ochranáři objevili na dvou lokalitách dvě stabilní kudlančí populace. „Zjistili jsme, že se kudlanky u nás i množí. To se dřív nestávalo. Nalezli jsme už desítky jedinců a také nakladená vajíčka, což znamená, že na stejném místě musely být i vloni,“ poznamenal zoolog.

Kudlanky zažívají velký boom, začínají se šířit po celé Evropě. „Jedinci se vyskytují i na severu Polska nebo Německa. Tento fenomén je spojený s globálním oteplováním. Kudlanka nábožná není schopna přežít zimu, pokud jsou opravdu silné mrazy. Díky tomu se v minulosti vyskytovala u nás pouze na jižní Moravě, třeba na Pálavě. Dnes už ji najdeme i ve vyšších polohách,“ řekl Petr Mückstein.

Tento hmyz je známý zejména kvůli svému sexuálnímu kanibalismu. Samička si totiž po páření pochutná na svém partnerovi. Podle mínění zoologů ale k tomuto jevu dochází pouze v případě, že mají kudlanky nedostatek potravy.

Jedinci tohoto hmyzího druhu mohou mít různý vzhled a barvu, lze najít hnědou i zelenou variantu. V přírodě jsou kudlanky snadno rozpoznatelné, zejména podle trojúhelníkové hlavy s velkýma očima. „Jde o velmi atraktivní, velký hmyz. Pokud kudlanku někdo potkal, určitě si ji vyfotil, třeba mobilem. Byli bychom rádi, kdyby nám lidé fotografie poslali,“ požádal veřejnost o pomoc Petr Mückstein.

Případní nálezci mohou posílat informace o svých pozorováních a fotografie na e-mailovou adresu petr.muckstein@nature.cz. Připojeny by měly být další podrobnosti. „Datum a místo nálezu, popřípadě i okolnosti, při kterých se s kudlankou potkali,“ doplnil zoolog.