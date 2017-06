Tématy letošního festivalu filozofie jsou reformy a revoluce

Velké Meziříčí – I letos bude začátek června ve Velkém Meziříčí věnován seminářům a dílnám předních českých filozofů – od 8. do 14. června se tam uskuteční Evropský festival filozofie.

Každý ročník má ústřední téma, tím letošním je téma Reformy a revoluce. „V roce 2017 se totiž potkávají zajímavá historická výročí, třeba sto let od bolševické revoluce v Rusku nebo osmdesát let od úmrtí Tomáše G. Masaryka. „Připomínáme si i pětisté výročí církevní reformace – rozpadu západního křesťanství na mnoho církví. A u nás ve městě je to sedm set let od první zmínky o kostele a duchovní správě,“ vypočítal ředitel festivalu Milan Dufek.

S přednáškami letos do Meziříčí zavítají třeba Václav Bělohradský, který v přednáškovém bloku se Stanislavem Holubcem a Petrem Gočevem zhodnotí právě stoleté výročí komunistické revoluce v Rusku. Reformaci se budou věnovat arcibiskup Dominik Duka, bývalý předseda Ekumenické rady církví a evangelický farář Joel Ruml či biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík. Přednášek a diskusí čeká návštěvníky na dvacet.

K filozofickému festivalu každý rok patří bohatý doprovodný program. Letos nabídne výstavy, koncerty, divadlo i filmovou projekci.

„Pro většinu programu jsme připravili tradiční místo, nádvoří meziříčského zámku. Lidé tam uvidí a uslyší třeba Roberta Křesťana nebo atraktivní duchařskou komedii jihlavského Horáckého divadla Vrátila se jednou v noci,“ přiblížil Dufek.

Podrobný program je na webové stránce www.festivalfilosofie.cz či facebookové stránce @festivalfilosofie.ro, přes které pořadatelé komunikují s návštěvníky.

Populární festival filozofie ve Velkém Meziříčí má před sebou už 11. ročník. Jeho návštěvnost roste rok od roku. „Loni byla zatím rekordní návštěva, na festivalové akce přišlo celkem pět tisíc lidí,“ dodal ředitel festivalu Milan Dufek.