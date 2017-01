Telefonních budek v obcích na Žďársku bude opět méně

Žďár nad Sázavou - Ze sídel ve žďárském okrese, stejně jako jinde na Vysočině a v celém Česku, zmizí v tomto roce další veřejné telefonní automaty. Uvedla to Lucie Pecháčková, mluvčí společnosti O2, která přístroje provozuje.

Společnosti O2 plánuje další rušení nevýdělečných telefonních automatů. Potká to i budku ve žďárské Dolní ulici? Foto: Deník/Zlata Ptáčková

Na Žďársku vloni ubylo osm telefonních automatů. Další přestanou fungovat letos. „V prvním pololetí roku 2017 plánujeme v okrese zrušit zhruba deset veřejných telefonních automatů," uvedla mluvčí Lenka Pecháčková. Doplnila, že seznam rušených „budek" ještě není hotový. Hlavní příčinou rušení telefonních automatů je jejich neefektivnost. „Je to přirozený proces. Stále více lidí dnes vlastní mobilní telefon, a proto spíše než volání z telefonní budky využívají mobilních technologií," vysvětlila mluvčí.

Společnost O2 aktuálně provozuje osm veřejných telefonních automatů ve Žďáře nad Sázavou, dvě telefonní budky ve Velkém Meziříčí, jednu v Novém městě na Moravě a dva telefonní automaty v Bystřici nad Perštejnem.

„Z telefonní budky jsem volal naposledy snad před patnácti lety. Nepoužívám je. Možná bych ji použil, když hodně prší či chumelí a nedá se nikde jinde schovat. Ale to bych vlastně ještě musel doma zapomenout mobil," usmál se Jaroslav Křížek ze Žďáru nad Sázavou. „Ale kde jsou? Určitě kolem nějaké procházím, když jdu do práce, ale v této chvíli se mi bohužel žádná nevybavuje. Prostě je bez povšimnutí míjím," dodal devětadvacetiletý Křížek.

Naprosto odlišného mínění je šedesátiletý Vítězslav Koráb. „Z budky si chodím zavolat minimálně jednou týdně. Někdy i dvakrát, podle potřeby. Další rušení automatů je špatné. Co když se vám vybije mobil a potřebujete si nutně zavolat? Navíc, i v dnešní době jsou lidé, kteří nevlastní mobilní telefon. Odkud mají pak volat?" namítl muž.

Při rozhodování o tom, zda bude některý z automatů zrušen, přihlíží jejich provozovatel podle vyjádření Pecháčkové k několika kritériím. Těmi jsou například to, jestli je automat umístěný na zdi, nebo je součástí telefonní kabiny, nebo jestli jsou s provozem veřejného telefonního automatu spojené nějaké zvýšené náklady, konkrétně třeba kvůli vandalismu.

Kromě rušení nevýdělečných budek má na jejich celkovém úbytku podíl to, že dochází k výměně dvou automatů jednoho na mince a jednoho na karty), za jeden kombinovaný, který umožňuje obě varianty plateb. Veřejné automaty jsou v rámci univerzální služby provozovány v každé obci do tisíce obyvatel. Dále v obci do 4 999 obyvatel za předpokladu, že není pokryta dostatečně silným GSM signálem alespoň dvou mobilních operátorů. Loni se povinnost vztahovala na obce do 1 500 obyvatel.

Kolik jich zůstalo

Aktuální počet veřejných telefonních automatů (VTA) provozovaných společností O2 ve vybraných městech ve žďárském okrese:

Žďár nad Sázavou

8 budek

Velké Meziříčí

2 budky

Nové Město na Moravě

1 budka

Bystřice nad Pernštejnem

2 budky

Na Žďársku došlo loni ke zrušení 8 VTA, v prvním pololetí roku 2017 plánuje O2 zrušit zhruba 10 VTA, jejich konkrétní seznam ještě není uzavřen.

zdroj: společnost 02